El mercado le baja el precio al acuerdo con el FMI y acorrala a Milei

Los rumores acerca de que el directorio del FMI va a tratar el acuerdo con Argentina este viernes no detuvieron los efectos de una jornada financiera que parecía amable en su arranque pero que terminó negra. El Riesgo País se disparó por encima de los 1.000 puntos, los distintos tipos de cambio se aceleraron y las acciones cayeron. El combo es muy duro para el Gobierno porque al mercado parece importarle poco el desenlace de las negociaciones con el organismo multilateral de crédito. La crisis internacional que desató Donald Trump le asestó un golpe letal a Javier Milei y a Luis Caputo, que no paran gastar los pocos dólares que le quedan al Banco Central.

El monto operado entre los bonos AL30 y GD30 alcanzó U$S 178,6 millones, lo que da cuenta de intervenciones en dólares bursátiles a pedido directo del Palacio de Hacienda. Durante las últimas cinco jornadas, la cifra alcanzó U$S 810,3 millones, un 53% del monto total operado en marzo, según estimó el CEPA. A su vez, el Banco Central vendió U$S 60 millones en el mercado oficial, por lo cual acumula un resultado negativo fue de US$ 1.863 millones desde el 14 de marzo. En el balance diario, las reservas brutas internacionales cayeron en U$S 134 millones, hasta los US$ 24.657 millones, nuevo valor mínimo desde enero de 2024.

En el terreno cambiario, el dólar futuro anotó nuevos incrementos en todos sus contratos, y el dólar blue subió 15 pesos para cerrar a $1.360 para la venta, estirando la brecha cambiaria al 26,4%. El MEP operó a $ 1.384,71, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 28,7%, mientras que el contado con liquidación se ofreció a $ 1.381,42.

Por su parte, el S&P Merval finalmente cayó 1,7%, a 1.990.621,25 puntos básicos, tras anotar una rebote inicial de casi 5%. Así, las acciones que más bajaron fueron: Transportadora de Gas del Norte (-11,9%), Metrogas (-11,6%) y Transener (-8,3%). En Wall Street, por su parte, los papeles argentinos también operaron con alta volatilidad y cerraron con mayoría de retrocesos.

Más dudas que certezas en la recta final

Ya no es novedad que se repita una jornada como la de este martes. Pero lo curioso es que hacia el mediodía empezó a girar la versión de que el directorio del Fondo se reuniría este viernes para tratar el asunto argentino, una noticia que en la administración libertaria hubieran asumido como un salvavidas en medio del crash internacional que tiene al mundo hundido en la volatilidad. Por lo menos un respiro de aire fresco. Pero nada de eso pasó y pareciera que el mercado interpreta que cualquiera sea la resolución final de la negociación, ningún bálsamo le permitirá al Gobierno surfear las olas que se vienen.

Como si fuera poco, hasta el economista y ex asesor del Gobierno Carlos Rodríguez lanzó una dura advertencia tras el saldo diario que difundió el Banco Central. En su cuenta de la red social X, señaló: "Si sacamos el Swap Chino, que no esta activado (es un papel no transferible, como la Letra Intransferible), las reservas brutas son U$S 7.111 (máximo de liquidez que pueden usar). Como los Encajes son U$S 12.133, es obvio que ya se han gastado unos U$S 5.000 de los Encajes. Y encima tienen que pagar los BONARES y Globales en Julio y los BOPREALES. En el BCRA están declarando como activos a U$S 12.133 millones de Encajes que no poseen. En caja solamente les quedan U$S 7.111, por lo que cualquier cifra mayor a eso que declaren en los Balances es falsa".

Ningún desembolso que aguante

La etapa final de la negociación por un nuevo acuerdo con el FMI genera más incertidumbre que certezas, alteró las expectativas del mercado y profundizó la pérdida de reservas que viene ocurriendo desde comienzo de enero. Recurrir al Fondo en un año en donde no hay vencimientos de capital con el organismo da cuenta de la insostenibilidad del régimen externo. No obstante, el gobierno de Milei con Caputo a la cabeza, insiste en que no habrá un salto devaluatorio y que está vez será distinto. Los dos argumentos esgrimidos son que en esta ocasión hay superávit fiscal y que “no hay pesos” para alimentar una corrida.

De acuerdo a las propias declaraciones de Caputo, se sabe que el monto total del acuerdo oscila en U$S 20.000 millones. Lo que sigue en duda es el desembolso inicial. Las estimaciones van desde U$S 8.000 a los U$S 20.000 del acuerdo total. Desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz trabajan con estas hipótesis.

Si el monto inicial es equivalente al 40% del préstamo se abren dos escenarios. El primero es uno en donde el FMI no condiciona al programa económico y el Gobierno continúa igual hasta las elecciones. La posibilidad de éxito parece acotada atento que dicho esquema cambiario no parece anclar las expectativas. El riesgo es de una "mayor presión sobre la brecha, traslado a precios por stockeo y mayor incertidumbre, mayor ritmo de caída de reservas y una corrida bancaria por el retiro masivo de depósitos", remarcó el informe al que accedió este medio.

El segundo escenario bajo un monto inicial de U$S 8.000 millones es uno en que el FMI condiciona el desembolso a una una devaluación correctiva del orden del 20-30%, para retornar luego a un esquema de ancla cambiaria. La posibilidad de éxito de dicho esquema descansa en que el traspaso a precios de ese salto discreto del dólar sea bajo. Si se permite mostrar la devaluación como un hecho puntual y controlado, anclando expectativas y evitando nuevas presiones cambiarias el esquema podría ser funcional hasta las elecciones. En caso de no lograr anclar expectativas, el riesgo es el mismo que en el caso anterior.

La necesidad de divisas para lo que resta de 2025 es extremadamente alta, en comparación al nivel de reservas actual y a la dinámica del flujo de entrada y salida de dólares de los últimos meses. Entre abril y julio vencen aproximadamente U$S 7.400 millones de capital e intereses entre bonos soberanos del Tesoro, Bopreales y pagos a Organismos Internacionales. Además, las necesidades de financiamiento pueden incrementarse si el Central verdaderamente comienza a cancelar el Swap con China en la segunda mitad del año como fuera anunciado, y si el rollover de la deuda privada y/o de la deuda de las provincias no es completo.

La cuenta corriente es deficitaria desde junio de 2024 y el saldo de bienes y servicios es muy inferior al del primer semestre de 2024. Los depósitos en dólares caen en forma constante desde el pico que representó el inicio del blanqueo en agosto y el stock de préstamos en dólares ya se encuentra cerca del máximo que representó 2018, por lo que es difícil que siga aumentando.

Bajo estas condiciones, la encerrona empieza a tomar un color más oscuro. Y aunque la militancia libertaria celebre los resultados del acuerdo con el Fondo con insultos y frases grandilocuentes en redes sociales, los mercados le tomaron el pulso a Milei. Votan, pero no militan.