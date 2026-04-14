Caputo sobre la caída del consumo: si se estimula, la gente compra 48 sachets de leche

En medio de los datos de desplome en el consumo y advertencias empresarias por la caída de ventas, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó relativizar el diagnóstico de contracción generalizada y lo reemplazó por una explicación centrada en cambios de comportamiento. Durante su exposición en la AmCham Summit 2026, que se realizó este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires ante unos 1.500 referentes del mundo empresarial, el funcionario sostuvo que la economía atraviesa una etapa de “heterogeneidad” y que el desempeño del consumo responde a nuevos incentivos más que a una caída lineal de la demanda.

“Para que haya mayor empleo tiene que haber crecimiento sostenido, sino es un falso crecimiento”, afirmó. Y agregó: “Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y sobre-stockea y compra 48 sachet de leche, en ese momento puede haber un crecimiento sano, y no es duradero en el largo plazo. Solo genera más pobreza. Para que haya crecimiento, tiene que haber inversión”, señaló el ministro.

La referencia al “sobrestockeo” como reacción a la pérdida de confianza en el peso buscó explicar episodios de aumento transitorio en la actividad, vinculados a la aceleración inflacionaria previa. Según Caputo, ese tipo de comportamiento no constituye una expansión genuina, sino una distorsión asociada a la caída en la demanda de dinero. En su análisis, la inflación reciente estuvo impulsada en gran medida por ese fenómeno, especialmente en períodos de incertidumbre política.

Consultado sobre la diferencia entre una baja del consumo y una transformación en su dinámica, Caputo evitó validar la idea de un deterioro generalizado. En cambio, planteó que “no todos ante el mismo escenario reaccionan igual” y que ese comportamiento dispar se traduce en resultados agregados que no admiten lecturas uniformes. Según su argumento, el nuevo esquema económico —basado en el ajuste fiscal, la reducción de impuestos y una mayor apertura— reconfiguró las decisiones tanto de empresas como de consumidores.

La explicación oficial se apoya en un contraste con el modelo previo, al que el ministro describió como un sistema que permitía sostener márgenes elevados sin competencia real. “Cazar en el zoológico”, repitió para caracterizar un entorno que, a su entender, estaba distorsionado por la presión impositiva, el déficit y las restricciones. Frente a ese escenario, defendió que el programa actual introduce reglas distintas que obligan a las empresas a adaptarse, con resultados dispares: algunas reducen operaciones o salen del mercado, mientras otras invierten y buscan ganar competitividad.

Como ejemplo de ese proceso, mencionó el caso de FATE, que habría retraído su actividad, y el de Lumilagro, que, según el ministro, logró expandirse incluso frente a la competencia importada. "Resulta que hoy vende, tiene récord de ventas y exporta. Y lo más importante, que esta es la diferencia más importante en cuanto a nuestro modelo, la gente se beneficia. La gente hoy puede comprar un termo, no solo importado, sino nacional, mejor y a un precio más bajo”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

En ese marco, Caputo insistió en que el consumo no puede analizarse de manera aislada, sino en función de los incentivos que enfrentan los agentes económicos. “Si vos das los incentivos correctos, obtenés los resultados correctos. Y si das los incentivos incorrectos, vas a obtener resultados malos”, sostuvo. La frase sintetiza una mirada que desplaza el foco desde los ingresos hacia las decisiones individuales, en un contexto donde los indicadores muestran tensiones en la actividad.

El ministro sostuvo que la desaceleración actual en algunos sectores puede leerse como el reverso de ese proceso: tras un momento de adelanto de consumo, la actividad se ajusta a niveles más consistentes con el nuevo esquema.