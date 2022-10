El Credit Suisse atraviesa un momento crítico tras caer su cotización 56% en último año

(actualiza información)

El Credit Suisse, considerado el segundo banco suizo y uno de los más grandes del mundo, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia luego de que hoy se desatara una nueva venta masiva de sus acciones que, en el último año, perdieron el 56,2% de su valor, tras multimillonarias pérdidas por malas decisiones de inversión.

En concreto, las acciones del Credit Suisse, un banco conocido mundialmente por sus actividades de banca de inversión (comercio, acuerdos como fusiones y adquisiciones, bonos, valores, etc.) y operaciones de gestión de patrimonio, tenían una capitalización de mercado de US$ 22.300 millones hace un año, mientras que hoy su valor es de US$ 10.400 millones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El motivo detrás del desplome se explica por dos escándalos que ocurrieron casi en simultáneo en 2021 y que causaron pérdidas de varios miles de millones de dólares a la entidad.

El primero fue la quiebra de Greensill, compañía británica que presta dinero a empresas y que luego revende a inversionistas como paquete financiero, en la que Credit Suisse había invertido US$ 10.000 millones de sus clientes; y Archegos Capital Management, que también declaró su bancarrota, a la que el banco suizo le había prestado unos US$ 5.100 millones.

Las malas decisiones evidenciaron una falta de control de los excesos de límites de inversión y riesgo que forzaron a que, para evitar declararse en bancarrota, el Credit Suisse se comprometiera a presentar un plan estratégico el 27 de octubre próximo, que debería incluir la desinversión de las actividades de banca de inversión, especulan los mercados.

"Soy consciente de que hay mucha incertidumbre y especulación tanto fuera como dentro de la compañía", dijo el director ejecutivo Ulrich Körner a los empleados en un memorando el 30 de septiembre, en el que reconoció que el banco atraviesa "un momento crítico".

Aún así, aseguró que el precio de las acciones no refleja la salud financiera de la empresa.

"Confío en que no están confundiendo nuestro desempeño diario del precio de las acciones con la sólida base de capital y la posición de liquidez del banco", dijo.

"Estamos en el proceso de remodelar Credit Suisse para un futuro sostenible a largo plazo, con un potencial significativo para la creación de valor", agregó Körner

La semana pasada, los seguros de default (CDS, por sus iniciales en inglés) treparon un 15% a niveles no vistos desde 2009.

Con información de Télam