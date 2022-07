Dólar blue hoy: el viernes 8 de julio se disparó 15 pesos y cerró a $ 270

El Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por U$S 100 millones, con una demanda de pago de energía del orden de los U$S 130 millones.

En una jornada muy volátil para el mercado cambiario, el dólar blue se disparó $ 15 y cotizó a $ 270. De todos modos, se ubica por encima del solidario, pero sigue por debajo de los financieros. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial minorista es alrededor del 105%.

A su vez, el dólar financiero cotizó en alza. El dólar MEP o Bolsa ascendió 1,9% y se comercializaba a $ 284,82. En tanto, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) escaló 0,8% y cotizaba a $ 298,76.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 250,317 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 217,140 millones y el Rofex U$S 518 millones. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $ 1,35, la mayor corrección semanal desde la semana que finalizó el 25 de octubre 2019.

Mercados financieros

La bolsa porteña subió este viernes. El índice accionario S&P Merval de Mercados y Bolsas Argentinas (BYMA) ganaba un 3%, a 105.485 puntos, luego de dispararse un 7,56% en la sesión previa y acumular una fuerte mejora del 14,21% en la semana.

Asimismo, en el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 1,5%, mientras que los títulos en pesos operaban con subas de hasta 2,4%. Mientras tanto, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan bajó 0,9% hasta los 2.652 puntos básicos.

Abren las importaciones de fertilizantes y restringen la compra en free shop

El Banco Central de la República Argentina dispuso este jueves mejorar las condiciones de financiación para la importación de fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país. En tanto, restringió el pago en cuotas de consumos en dólares en los denominados free-shop

La decisión del Directorio del BCRA significa reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios. También redujo de 365 a 60 días el plazo para acceder al mercado de cambios para abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones. En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar.