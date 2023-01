Dólar blue hoy: el viernes 20 de enero subió un peso y cerró a $ 375

El Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 34 millones para atender la demanda en el mercado. En la semana, totalizó ventas por US$ 143 millones.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una suba de un peso y cerró a $ 375. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 105% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 172,006 millones, en futuros MAE U$S 21 millones y en el Rofex US$ 418 millones. El Banco Central (BCRA) terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 34 millones para atender la demanda en el mercado. En la semana, el BCRA totalizó ventas por US$ 143 millones y el acumulado del mes cae ahora a US$ 137 millones de compras netas.

El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- gana 84 centavos y opera a $381,24 para la venta. Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- trepa 74 centavos y se ofrece a $333,59.

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, se encarece 34 centavos y opera a $183,45. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,18, la corrección semanal más alta desde la final de diciembre pasado

El dólar Contado con Liquidación (CCL) salta $ 9,20 y opera a $ 364,61. La brecha con el mayorista alcanza el 98,8%. A su vez, el dólar MEP se dispara $ 11,29 y se ofrece a $ 344,12 para la venta. La brecha con el mayorista llega al 87,6%.

Mercados financieros

Tras dos ruedas con tendencia bajista, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires sube un 4%, a 244.800 puntos. Los bonos de Argentina operan en con leve ganancia, tras recomponerse desde una baja de 1% por la mañana, en un mercado que acompañó la tendencia de las plazas externas ante renovados temores a una recesión global.

Los bonos Globales del canje, con ley extranjera, suben un 0,3% en promedio en Wall Street, con un riesgo país de JP Morgan que recorta diez enteros para la Argentina, en los 1.924 puntos básicos.

En la plaza externa, los ADRs de empresas argentinas que operan en el exterior marcan incrementos de hasta 6,6%, donde se destaca la performance de Edenor, en una rueda en la que las principales acciones estadounidenses operan con tendencia positiva.