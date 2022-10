Dólar blue hoy: el lunes 24 de octubre no se movió y cerró a $ 290

El Banco Central terminó su participación de hoy con compras por unos US$ 3 millones en el mercado de cambios.

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue no registró movimientos y cerró a $ 291. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubicó en el 87% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 196,138 millones, en futuros MAE US$ 180,067 millones y en el Rofex US$ 655 millones. El Banco Central terminó su participación de hoy con compras por unos US$ 3 millones en el mercado de cambios.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió en un promedio de $ 161,29, con una suba de 72 centavos respecto del viernes. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro cotizó a $ 266,36.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación retrocedió 0,3% hasta $ 302,68 por unidad, y el dólar MEP bajó 0,5% hasta los $ 291,96. Por último, en el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se posicionó en $ 154,77, con un aumento de 98 centavos con relación al último cierre. Como en cada inicio de semana el ajuste del tipo de cambio mayorista compensó los días sin actividad por el fin de semana

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocede 1,06% y se ubica en 137.476,86 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajan hasta 4,8%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Banco Macro y Central Puerto anotaban caídas de 3,37% y 2,90%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Despegar lideraba ese lote con una baja de 4,8%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban alzas de hasta 3,4%, mientras que los títulos en pesos operaban con altibajos. Así, el riesgo país marcaba un retroceso de 1,9% hasta los 2.630 puntos básicos.