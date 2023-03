Dólar blue hoy: el jueves 23 de marzo bajó dos pesos y cerró a $ 389

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó el día con ventas por US$ 88 millones para atender la demanda. En la semana, la autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 588 millones

En el cierre del mercado cambiario, el dólar blue anotó una baja de dos pesos y cerró a $ 389. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 96% promedio.

Según fuentes del mercado, El Banco Central terminó el día con ventas por US$ 88 millones para atender la demanda. En la semana, la autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 588 millones, en el mes lleva ventas por US$ 1.459 millones y en el año US$ 2.519 millones.

Por su parte, el dólar minorista se negoció a $ 213, con una suba de 28 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 351,57.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cedió 0,9% a $ 393,17 y el dólar MEP cayó 1,4% a $ 381,60. Por último, en el segmento mayorista la divisa cotizó a $ 205,75 con un aumento de 41 centavos.

Oficializan el canje de bonos del Estado en dólares

El gobierno nacional publicó el decreto 164/2023 que oficializa el canje de bonos en dólares en manos del Estado. El documento es de gran importancia debido a que los referentes del mercado cambiario y los banqueros esperaban conocer la letra chico del anuncio que había realizado el ministro de Economía, Sergio Massa, el martes por la tarde.

"Dispónese que las Jurisdicciones, Entidades y Fondos alcanzados por las previsiones del artículo 1° del presente decreto deberán proceder a la venta o subasta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares estadounidenses identificados en el ANEXO I (IF-2023-18678902-APN-SF#MEC) que forma parte integrante de la presente medida, considerando la cartera de tenencias a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto", ordena el decreto.

El decreto establece en su artículo 4 que los áreas del Estado “deberán suscribir títulos públicos nacionales pagaderos en pesos a ser emitidos por el Tesoro Nacional” por un importe equivalente “al 70% del producido que reciban por las operaciones de venta de sus tenencias de títulos en dólares”.

El 30% que reciba el Estado por el canje deberá ser "utilizado en gastos, inversiones y/o aplicaciones financieras dentro de los objetivos, metas y actividades de cada organismo en el transcurso del ejercicio presupuestario 2023, incluyendo la financiación de inversiones productivas y créditos que motoricen el consumo interno y/o que promuevan la finalidad prevista en el artículo 8°, inciso b) del Decreto N° 897/07 y sus modificatorios".

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,67% y se ubicaba en 225.517,73 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5,7%.

En el panel líder local, los papeles de Transportadora de Gas del Norte y Sociedad Comercial del Plata anotaban alzas de 2,83% y 2,81%, respectivamente. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Globant lideraba ese lote con un incremento de 5,7%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban caídas de hasta 6,30%, mientras que los títulos en pesos marcaban alzas de hasta 1,1%. En ese marco, el riesgo país avanzaba 1,7% a 2.500 puntos básicos.