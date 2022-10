Dólar blue hoy: el jueves 13 de octubre subió siete pesos y cerró a $ 291

El Banco Central terminó la rueda con ventas por US$ 60 millones para atender la demanda del mercado. En los primeros días de octubre la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 228 millones.

En una jornada al alza para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una suba de siete pesos y cerró a $ 291. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 100% promedio.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 248,892 millones, en futuros MAE US$ 188,20 y en el Rofex US$ 498 millones. El Banco Central terminó la rueda con ventas por US$ 60 millones para atender la demanda del mercado. En los primeros días de octubre la autoridad monetaria acumula ventas por US$ 228 millones.

Por su parte, la cotización del dólar oficial minorista se ofreció con una leve alza a $ 158,19 promedio. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,9% a $ 313,27; mientras que el MEP aumentó 1,2% a $ 298,54.

Así, el dólar ahorro con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 260,93.

Mercados Financieros

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayoría de subas de hasta el 6% liderado por Tenaris, seguido de Despegar (+4,2%), Banco Macro (+4,1%) e YPF (+4%). Sin embargo, mantienen las bajas Mercado Libre (-1,5%), Transportadora Gas del Sur (-0,9%) e IRSA (-0,7%).

En tanto, la bolsa porteña sube por compras de oportunidad. El panel líder avanza 1,8% a 138.903,21 puntos, luego ligeros altibajos en su apertura y de ceder un fuerte 7,04% en las anteriores tres sesiones.

El índice de precios al consumidor de Estados Unidos alcanzó el 8,2% en los 12 meses a septiembre, mayor a las estimaciones de un sondeo de Reuters que lo situaban en un 8,1%, y después de un aumento del 8,3% en agosto.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares persisten las bajas de hasta 3% encabezados por el Global 2038 (-2,8%), Bonar 2038 (-1,1%), Bonar 2030 (1%) y Bonar 2035 (1%). Se destacan las subas del Global 2029 (3%) y el Bonar 2041 (0,9%). Así, el riesgo país anota su tercera suba consecutiva en casi 2% a 2.870 puntos básicos.