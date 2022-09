Dólar blue hoy: el 30 de septiembre no se movió y cerró a $ 288

El Banco Central terminó la última rueda de la semana y del mes con compras por US$ 317 millones. En septiembre, el dólar soja totalizó ingresos por US$ 7.678,62 millones

En el cierre de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue no registró movimientos y cerró a $ 288. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 90% promedio.

Según fuentes del mercado, en el segmento de contado se operaron US$ 1.188,47 millones, en futuros MAE US$ 588,20 millones y en el Rofex US$ 2.300 millones. Las operaciones vía dólar soja aportaron hoy US$ 647,615 millones.

En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 1,88, por debajo de los $ 1,92 de aumento registrado en la semana anterior. En septiembre, el dólar mayorista subió 6,19% y en el año acumula subas del 43,42%.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación avanzó 0,4% y cotizó a $ 305,65. Mientras tanto, el dólar MEP creció 0,5% y se comercializó a $ 297,36. Por último, el dólar denominado solidario $ 269,82

Fin del dólar soja

El Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como "dólar soja", concluyó esta tarde a las 15, y, posteriormente, a las 18, el ministro de Economía, Sergio Massa, dará a conocer en el Palacio de Hacienda los resultados de la medida que estableció un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de soja. La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones durante este mes, objetivo que ya fue superado la semana pasada.

"Hasta acá ha sido un éxito muy importante tanto para la movilización económica de nuestra producción como también para la contribución a las reservas argentinas y la agenda de seguridad global alimentaria", habían indicado la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).. Además, había precisado que "hasta el día viernes 30 a las 15 se podrán realizar operaciones de acuerdo con valores de pizarra", y señalado que, "luego, sólo se podrán completar los trámites administrativos de dichas operaciones".

"Queremos agradecer el acompañamiento y trabajo del campo a esta medida a lo largo de estas semanas e invitarlos a trabajar los cinco días restantes con el mismo empeño, transparencia y profesionalismo", subrayó el ministro.