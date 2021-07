Dólar blue hoy: subió a $ 180, máximo valor del año

El Banco Central absorbió el saldo excedente de divisas y según fuentes privadas del mercado, habría efectuado compras por unos U$S 15 millones.

Sobre el final de semana para el mercado cambiario, el dólar blue subió y se vendió en los $180, el valor más alto en lo que va del año. De esa forma, sigue siendo una de las divisas más caras en el mercado cambiario.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 75%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. La autoridad monetaria absorbió el saldo excedente de divisas y según fuentes privadas del mercado, habría efectuado compras por unos U$S 15 millones, aproximadamente. Con compras por más de U$S 530 millones en la semana, el Banco Central acumula en julio U$S 910 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde cuatro días después de las nuevas restricciones cambiarias que se establecieron este lunes. El MEP o “Bolsa” se incrementó 1% hasta los $ 166,95. Mientras tanto, el Contado Con Liqui ganó 0,8% hasta los $ 167,57.

Por último, el dólar oficial no tuvo variación y se vendió a $ 101,25. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 167,06.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,3% hasta las 63.279 unidades. Retrocedieron mayormente Grupo Supervielle (-3%), Sociedad Comercial del Plata (-1,8%) e YPF (-1,6%). Por otra parte, aumentaron Holcim (1,8%), Pampa Energía (1,7%) y Cablevisión Holding (0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Ternium con 3,3%. También descendieron IRSA Propiedades Comerciales (-2,3%), YPF (-1,8%) y Grupo Financiero Galicia (-1,8%). A contramano, avanzaron Globant (2,3%), Mercado Libre (1,5%) y Bioceres Crop Solutions Corp (1,2%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,5% hasta los 1.600 puntos.