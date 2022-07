Batakis, día 2: bajó el dólar blue, cayeron los bonos y subió el riesgo país

Pagos de importación de energía por más de U$S 100 millones volvieron a recargar la demanda de divisas en el segmento mayorista del dólar. El BCRA terminó su participación con ventas por U$S 90 millones.

En una nueva jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue perdió dos pesos y se vendió a $ 250. Así, se ubicó por encima del solidario, pero sigue por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 89%.

De esa forma, la divisa mantuvo la racha bajista que experimentó en la última rueda tras la fuerte suba que registró luego de la renuncia de Martín Guzmán. Este lunes pegó un salto de más de $ 40 hasta los $ 280, su nuevo récord histórico. Sin embargo, durante la jornada moderó su suba y finalizó en los $ 260. El martes amagó con otra suba, pero revirtió esa escalada y terminó en los $ 252.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento mayorista fue de U$S 500,469 millones, en futuros MAE U$S 149,05 millones y en el Rofex U$S 362 millones. Pagos de importación de energía por algo más de U$S 100 millones volvieron a recargar la demanda de divisas en el segmento mayorista del dólar. El Banco Central terminó su participación de hoy con ventas por unos U$S 90 millones.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” trepó 1,6% hasta los $267,10. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) aumentó 1% hasta los $ 276,94. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron a la baja: el MEP atado al GD30 0,9% hasta los $ 267,71 y el CCL Cedear 0,1% hasta los $ 277,05.

Por último, el dólar oficial aumentó 0,2% y se comercializó en los $ 132. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 217,80.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 1,5% hasta las 91.286 unidades. Retrocedieron mayormente YPF (-3,6%), Banco Macro (-3,6%) y Cresud (-3%). Por su parte, aumentaron Sociedad Comercial del Plata (2,5%), BYMA (2,5%) y Banco de Valores (2%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Tenaris con 5,9%. También disminuyeron YPF (-4,8 %), Ternium (-4,2%) y Banco Macro (-3%). A contramano, avanzaron Irsa (2%), Central Puerto (1%) y Telecom (0,9%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 3,1% hasta los 2.655 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL30D (-2,4%), el Bonar GD30D (-1,8%) y el Bonar AE38D (-1,4%).