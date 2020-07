Cortes de luz: el intendente Fernando Gray pidió revocar la concesión y estatizar Edesur

Ante los reiterado cortes de luz en el conurbano, los intendentes pidieron soluciones a las empresas de servicios públicos y algunos reclamaron la estatización de las eléctricas Edenor y Edesur. El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del Partido Justicialista, Fernando Gray, criticó la falta de respuesta por parte de las energéticas privatizadas ante la enorme cantidad de usuarios afectados por cortes de luz en el conurbano bonaerense.

"Las energéticas se quejaban de que las tarifas no eran acordes y después de lo que se pagó en los últimos cuatro años estamos viviendo el peor invierno en cuanto al servicio eléctrico", dijo el jefe comunal. "Ya me cansé de hacer presentaciones. Edesur es una estafa", disparó Gray en diálogo con El Destape Radio.

Gray integra el grupo de intendentes del conurbano que reclama sanciones y el cumplimiento del servicio eléctrico por parte de Edenor y Edesur. En las últimas semanas, numerosos vecinos del conurbano denunciaron cortes de energía en plena cuarentena por el coronavirus. El intendente de Esteban Echeverría tomó la posta y aseguró que junto con otros jefes comunales pedirá la estatización de las energéticas.

"El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aire va a hacer una presentación en el ENRE pidiendo la revocación. Yo como intendente voy a hacer lo propio", anticipó Gray. "No hay multas, no hay nada. Todos los años viene la empresa con planillas truchas diciendo lo que planea invertir en el año y no lo invierten”, aseguró Gray en diálogo con Roberto Navarro.

“Cuando el sistema se sobrecarga, nos cortan el servicio a nosotros”, agregó enmarcando la situación en la Provincia. “Se cansaron de mandar al exterior todo lo que ganaron. Esta empresa no esta dispuesta a hacer las inversiones”, indicó.

Durante la semana, el grupo de jefes comunales de la Tercera que tienen a Edesur como empresa prestadora, se reunieron con el ENRE para que el ente regulador intervenga en el mal servicio eléctrico. En las últimas semanas, los cortes fueron constantes y se suma a un historial de pésimo servicio que tiene la prestadora.

El domingo, los intendentes lanzaron una campaña #LaLuzEsUnDerecho para exigir que la empresa mejore la prestación o se le quite la concesión.