El consumo que festeja Milei: casas, motos y autos sí, alimentos y bebidas no

Javier Milei salió a festejar que las cifras oficiales muestran un importante crecimiento del consumo total respecto a un año atrás. Pero lo que no dice es que el único consumo que crece es el de los bienes durables, asociado a los sectores acomodados. En cambio, el consumo de los bienes no durables, como alimentos y bebidas, sigue cayendo como reflejo de una mayoría asalariada e informal que tiene ingresos cada vez más atrasados.

El Presidente celebró las últimas cifras que mostró en Indec. Esta semana, el organismo estadístico reveló, en su Informe de avance del nivel de actividad (que anticipa el PBI), que el consumo creció un 11,6% en el primer trimestre de 2025 respecto al primer trimestre de 2024, así como un 2,9% respecto al trimestre previo.



Ante esta novedad, Milei festejó con los tapones de punta. "Parece que un crecimiento del 11,6% del consumo privado con un PIB que lo hizo al 5,8% es un tremendo dato. Pero el consumo cae ñañañañaña", dijo en un posteo en X. "Me encantaría ver una fila de todos los periodistas basuras (90%) para pedir perdón por mentir tan fuerte durante los últimos meses con estos datos... Se les explicó y aún así insistieron... Veremos de qué están hechos...", dijo en otro tuit. También les pidió a los "mandriles" que "tomen nota" por la noticia.

El Indec, lamentablemente, ofrece una pobre definición de qué es lo que mide exactamente su índice de consumo inserto en su medición del PBI. Nada más se limita a señalar que "el consumo nacional privado comprende: a) el gasto de consumo final efectivo e imputado de los hogares y b) el gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares más las compras de los residentes en el mercado exterior, menos las compras de los no residentes en el mercado doméstico".

Las dos velocidades del consumo

Es decir, el organismo estadístico oficial no revela cuáles son los bienes cuyo consumo creció en el último año, ni mucho menos a qué sectores corresponde. Pero esto sí lo hicieron informes privados, los cuales muestran que las categorías de consumo que crecen, y que traccionan el consumo general al alza, son las de bienes durables asociados a los sectores acomodados. Y que, al contrario, las categorías de consumo que decrecen son las de bienes no durables, asociadas a la población en general, o sea mayoritariamente a sectores medio-bajos y bajos.

Fuente: PxQ

Así, un informe de la consultora PxQ que se conoció en los últimos días mostró que entre los rubros que más crecieron en términos interanuales, entre el primer trimestre de 2025 y el primero de 2024, se destacan las escrituras en CABA y PBA, que subieron un 97,4%. También se registraron importantes incrementos en los patentamientos de autos (+87,3%) y motos (+63,2%), los electrodomésticos (+46,9%), las transferencias de autos (+40,5%), y en menor la indumentaria (+3,9%).

En contraste, entre los bienes no durables, la mayoría de los rubros exhibieron números negativos. El mayor retroceso se dio en el consumo de productos de almacén, con una baja del 16,6% interanual, seguido por bebidas (-13,5%), alimentos y bebidas en general (-9,3%), panadería (-8,1%) y lácteos (-1,6%).

Solo hubo leves subas en verdulería y frutería (+0,8%), carnes (+0,9%), ventas de nafta (+2,1%), mientras que la única categoría de no durables que tuvo un crecimiento de dos cifras fue la de alimentos preparados y rotisería (+10,7%).

Es decir, prácticamente todas las categorías de no durables se encuentran insólitamente (o no tanto) por debajo del peor momento del ajuste de shock de los primeros meses de gobierno libertario. Incluso las categorías que mostraron números positivos no logran ni remotamente recuperar la monumental caída que tuvieron en 2024 respecto al año previo.

El informe de PxQ también muestra un fenómeno paralelo pero directamente relacionado: el notable crecimiento de las importaciones en bienes durables y semi-durables. El mayor incremento interanual se observó en la categoría de alfombras, electrodomésticos y muebles, cuyas compras externas crecieron 198,6% interanual, liderando el ranking. Le siguieron los equipos de transporte no industriales, con un aumento del 138,4%, y los vehículos automotores, que subieron 101,6% frente a abril de 2024.

Recién luego aparecen las categorías de bienes no durables como alimentos y bebidas, tanto básicos como elaborados, con un crecimiento importante de entre el 84% y el 86%. Aunque, probablemente, en volúmenes mucho menores respecto a la producción de alimentos local.

Como sea, se trata de una muestra de que una de las claves de la segmentación creciente del consumo está en el dólar atrasado. Sectores acomodados que tienen un resto ahorrado en divisas pueden aprovechar para comprar bienes baratos. Al contrario, la mayoría de la población, que ya viene de antes con poca o nula posibilidad de ahorro, pierden cada vez más ingreso real, lo que vale tanto para los informales como para los trabajadores formales con la paritaria pisada al 1% mensual frente a una inflación que acumuló más de 8 puntos en los últimos tres meses.