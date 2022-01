Feletti, sobre Precios Cuidados: "Seremos duros con el cumplimiento"

El secretario de Comercio Interior celebró el lanzamiento del programa y alertó a cadenas comercializadoras sobre el aumento de precios.

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, hizo un balance sobre su gestión en diálogo con El Destape Radio y destacó el lanzamiento de +Precios Cuidados. En esa línea, alertó a empresarios sobre el cumplimiento del programa y el aumento de precios de los alimentos.

"Haber podido publicar la canasta regulada de 1321 productos, que es el objetivo que tuvimos cuando llegamos, lo puedo considerar como un activo valioso de la gestión. El otro punto fueron los cortes cuidados durante las fiestas, 7 millones de kilos de carne a precio regulado que garantizó un consumo interesante", destacó Roberto Feletti en Habrá Concecuencias.

"Nos vamos a dedicar ahora a colaborar en el armado de los fideicomisos de trigo y de maíz", adelantó en referencia al programa con el cual se buscará desacoplar los precios internos de los valores del grano en el mundo. "Si logramos consolidar una canasta de frescos y una de góndolas, es decir, productos elaborados, yo me sentiría muy contento con la gestión porque podríamos cumplir el objetivo de nivelar ingresos con consumo, lograr que la canasta alimentaria deje de ser un peso", vaticinó.

A continuación, el funcionario se refirió al acuerdo con más de 100 empresas productoras de bienes de consumo masivo para que 1.321 productos integren la nueva lista del programa +Precios Cuidados y cargó contra las operaciones de medios opositores en torno al desabastecimiento o aumento de precios. "Estoy muy conforme, fueron meses arduos, pero no con la negociación ni con las empresas, sino con lo que decían los medios hegemónicos sobre desabastecimiento o un rodrigazo o estallidos de precios", apuntó.

"Eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos. Trabajamos con las empresas, no sin tensiones, pero logramos con énfasis alcanzar la canasta de 1321 productos, el doble de lo que tenía +Precios Cuidados", reconoció. "Finalmente, encontramos buena receptividad de las empresas y hubo mucho apoyo del ministro (de Economía, Martín) Guzmán y el ministro (de Producción, Matías) Kulfas", destacó. "Creemos que va a tener éxito, en ese punto me siento satisfecho con esta canasta, compatible con el consumo del argentino promedio", expresó.

"En el arranque será más fácil encontrar los productos en los supermercados", adelantó al tiempo que advirtió: "No queremos que haya distorsiones de precios en las cadenas comercializadoras porque trabajamos para generar un precio contenido y no para que el margen se lo quede la comercializadora. Vamos a ser muy enérgicos".

"Queremos que el pueblo argentino se apropie de esta canasta, tiene que existir una canasta regulada de alimentos", propuso y, hacia el final, invitó a los ciudadanos a controlar el cumplimiento de la medida. "La línea estructural es que exista y que pueda ser controlada por los consumidores, las organizaciones institucionales y los movimientos sociales para hacer denuncias sobre el incumplimiento", completó.