Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de junio 2026

El mercado cambiario comenzó junio con una particularidad por la suba del dólar. Según las cotizaciones de la segunda semana del mes, el dólar blue cotiza a $1.435, convirtiéndose en las alternativas más baratas del mercado para quienes buscan dolarizar sus ahorros. En tanto, el dólar oficial se ubica en $1.465 y el dólar MEP se ubica en torno a los $1.463.
Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL) comenzó a despegarse del resto de las cotizaciones y opera cerca de los $1.516.
Cuáles son los dólares más baratos del mercado
Actualmente, las cotizaciones más bajas corresponden a:
- Dólar blue: $1.435
- Dólar oficial: $1.465
- Dólar MEP: $1.463
- Dólar CCL: $1.516
Qué es el dólar MEP
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, es un mecanismo legal que permite comprar dólares a través del mercado de capitales mediante la compra y venta de bonos. Una de sus principales ventajas es que no incorpora percepciones ni recargos impositivos adicionales y tampoco tiene restricciones sobre el monto a adquirir. Además, los dólares obtenidos pueden transferirse posteriormente a una cuenta bancaria en moneda extranjera a nombre del mismo titular.
Cómo comprar dólar MEP
Para operar dólar MEP es necesario:
- Abrir una cuenta comitente en una ALyC o broker.
- Vincular una cuenta bancaria propia.
- Transferir pesos a la cuenta de inversión.
- Comprar un bono habilitado para la operatoria.
- Cumplir el plazo de permanencia exigido por la normativa.
- Vender el bono contra dólares.
- Transferir los dólares a una cuenta bancaria propia.
Algunas plataformas digitales incorporaron la posibilidad de operar dólar MEP directamente desde la aplicación. En esos casos, el usuario solo debe ingresar a la sección de compra de dólares, indicar el monto deseado y confirmar la operación. Una vez finalizado el proceso y cumplidos los plazos correspondientes, los dólares quedan acreditados en la cuenta y pueden mantenerse allí o transferirse a una caja de ahorro en dólares.
¿Cómo se compra dólar oficial?
Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.
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Compra digital (online- Home Banking)
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Compra en efectivo (por ventanilla)
Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones:
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Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.
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Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.