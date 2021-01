Argentina consiguió un superávit de U$S 12.500 millones en 2020

El intercambio comercial dejó en 2020 un superávit de más de U$S 12.500 millones el año pasado. No obstante, la menor demanda internacional generó que el verde fuera 21% menor al de 2019.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina exportó US$ 12.528 millones más de lo que importó en 2020. Esto se ubicó por debajo de los US$ 15.990 millones de 2019.



El año pasado, las ventas al resto del mundo sumaron U$S 54.884 millones, con lo que sufrieron una caída del 15,7% interanual. En cambio, las importaciones alcanzaron a U$S 42.356 millones, con una merma del 13,8%.

Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el balance comercial marcará un déficit de U$S 364 millones. Estuvo afectada esencialmente por el magro desempeño de las exportaciones, que ese mes retrocedieron 34,1% interanual.



La balanza del último mes de 2020 contrasta además con una ganancia de U$S 2.241 millones en igual lapso de 2019. Según el informe del Indec, en diciembre las exportaciones sumaron U$S 3.544 millones, con una merma del 34,1% interanual, mientras las importaciones subieron 24,7%, para alcanzar los US$ 3.908 millones.