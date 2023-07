Los precios de los granos cerraron con bajas generalizadas en Chicago

Los precios de los granos finalizaron la jornada a la baja en el mercado de Chicago, por el accionar vendedor de los fondos especulativos y buena oferta internacional de los cereales.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 0,92% (US$ 5,24) hasta los US$ 562,91 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 1,02% (US$ 5,51) para concluir la jornada a US$ 534,07 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos y pronósticos de lluvias en zonas productoras estadounidenses afectadas por la sequía, indicaron especialistas de la corredora de granos Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No obstante, el último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) arrojó un crecimiento de tres puntos porcentuales hasta el 53% en el área afectada por la falta de lluvias sembrada con soja, lo cual moderó la baja.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista del poroto, con un recorte en el aceite del 2,36% (US$ 36,60) hasta los US$ 1.512,57 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio por 0,04% (US$ 0,22) para concluir la jornada a US$ 512,01 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 1,29% (US$ 2,76) y se posicionó en US$ 209,93 la tonelada, como consecuencia del aumento de la oferta por la entrada de la cosecha brasileña récord en el circuito comercial y por las mayores ventas en la Argentina, en los primeros días de vigencia para el cereal dentro del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $340 por dólar.

"Se agregó como hecho bajista determinante la acción vendedora de los fondos frente a pronóstico que incluyeron mayor humedad para los próximos días sobre zonas del Medio Oeste y de las Grandes Planicies, con lluvias que llevarán alivio a regiones que siguen con amplias porciones bajo condiciones de sequía", señalaron los analistas de la corredora.

Por último, el trigo cayó 1% (US$ 2,66) y se ubicó en US$ 261,89 la tonelada, debido a la celeridad de las exportaciones rusas, a pesar de que se registraron nuevos ataques de este país a la infraestructura productiva y exportadora de granos ucraniana y un aumento en el área ocupada con el cereal en Estados Unidos.

Con información de Télam