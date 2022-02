La soja y el trigo tocaron su valor más alto desde 2012 en Chicago por el conflicto ruso-ucraniano

La soja y el trigo volvieron a cerrar con fuertes subas en el mercado de Chicago debido a la escalada de la crisis entre Rusia y Ucrania, lo que llevó a que la oleaginosa saltara casi US$ 15 para alcanzar su precio más alto desde mediados de septiembre de 2012, mientras que el cereal subió US$ 11,7 para lograr su mejor precio desde noviembre de 2012.

La posición marzo de la oleaginosa subió 2,44% (US$ 14,70) hasta los US$ 615,46 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 2,20% (US$ 13,23) para concluir la jornada a US$ 613,99 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la espiralización del conflicto entre Rusia y Ucrania, ambos países que concentran gran parte de la oferta mundial de trigo y de aceite de girasol.

Según la corredora de granos Granar, "en la visión de los especuladores, el creciente frente de países que está condenando el paso dado por el Kremlin y medidas que limiten financiamiento al país y a los privados dentro de Rusia tendrán impacto sobre el comercio".

"Más improbable resulta la chance de que un conflicto bélico abierto limite la salida de buques desde Ucrania", agregó en su análisis.

No obstante, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sostuvo que las subas se da por "potenciales limitaciones en los embarques de aceite de girasol desde la región del Mar Negro, desde donde se exporta casi el 80% del aceite de girasol comercializado en el mundo", lo cual impulsa los precios de los demás aceites, como el de soja, al alza.

Este conflicto tensa los precios de los commodities en un contexto donde la cosecha sudamericana sufrió severos recortes, lo cual podría afectar de manera contundente los stocks del grano a nivel mundial.

El aceite de soja ganó 0,81% (US$ 12,57) hasta los US$ 1.559,08 la tonelada, mientras que la harina saltó 3,83% (US$ 19,18) y se posicionó en US$ 519,20 la tonelada.

Por su parte, el trigo cerró una nueva sesión con fuertes subas.

Durante la jornada, el cereal trepó 3,76% (US$ 11,67) y se posicionó en US$ 321,87 la temprada, su valor más alto desde noviembre de 2012.

"La escalada de tensión lleva a redireccionar compras de trigo, maíz y aceite de girasol por fuera de los mercados de la región del Mar Negro. Descontando menores embarques de trigo y otros productos agrícolas, se teme la interrupción de los embarques ya programados desde los puertos ucranianos", sostuvo la BCR.

Rusia y Ucrania, en conjunto, representan el 30% de la oferta mundial del cereal.

Por último, el maíz ganó 1,33% (US$ 3,54) y se ubicó en US$ 269,18 la tonelada y llegó a máximos de ocho meses por la crisis ruso-ucraniana.

A esto se sumaron las complicaciones productivas en Sudamérica las cuales dan sostén adicional a los precios.

Con información de Télam