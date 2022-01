Jornada con menos negocios y cotizaciones entre estables y alcistas en Rosario

El mercado de granos local registró hoy una disminución en la actividad comercial, principalmente en el segmento correspondiente a los cereales, pero con valores entre estables y alcistas.

En el mercado del trigo un menor número de compradores realizó ofertas similares a la rueda previa; en maíz se registraron incrementos en los valores de la próxima cosecha; y en soja la operatoria las cotizaciones superaron a los valores de ayer.

El mercado de trigo presentó una disminución en el número de compradores activos, pero las cotizaciones del cereal fueron mayormente estables, con una única alza puntual.

Por trigo con descarga inmediata, la oferta fue de $ 24.000 por tonelada, por encima de la jornada previa.

Por la entrega del cereal en enero, el mejor ofrecimiento fue de US$ 232 por tonelada, sin cambios entre jornadas.

Asimismo, la posición de febrero se encontró nuevamente en US$ 235 por tonelada, con marzo manteniéndose estable en US$ 237; y para el segmento de entrega desde mayo hasta julio las ofertas se ubicaron sin variaciones en US$ 240.

En maíz hubo cotizaciones alcistas, principalmente en las posiciones correspondientes a la campaña 2021/22.

Luego, al igual que para el trigo, se presentó una leve disminución en la cantidad de compradores activos.

Las ofertas por el cereal con descarga inmediata se ubicaron en US$ 225 por tonelada, sin cambios entre ruedas.

Luego, la entrega contractual y enero se ubicaron en US$ 225 por tonelada, US$ 5 más que en la rueda previa; mientras que la entrega en febrero se mantuvo en US$ 215.

Por maíz de la próxima campaña se ofrecieron US$ 217 por tonelada, para la entrega entre el 15 de febrero y 15 de marzo.

Las ofertas por la entrega en marzo se ubicaron en US$ 215 por tonelada, con un alza de US$ 3, con abril subiendo US$ 2 para ubicarse en US$ 212.

Además, la entrega en mayo se mantuvo sin cambios entre ruedas en US$ 210 por tonelada.

Para la cosecha tardía del cereal, las ofertas con entrega en junio se encontraron en US$ 198 por tonelada, US$ 3 más que ayer, con julio manteniéndose en US$ 190.

Luego, para la descarga en agosto también se ofrecieron US$ 190 por tonelada, registrando un incremento de US$ 3.

En el mercado de soja, con una dinámica comercial similar a la de ayer, las ofertas abiertas fueron realizadas principalmente sobre el cierre de la jornada, con valores superiores a los del martes.

Por soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, las ofertas se ubicaron en US$ 380 por tonelada, con un incremento de US$ 3.

Por otra parte, las ofertas en moneda local para dichas posiciones se ubicaron en $39.120 por tonelada.

Finalmente, en el mercado de girasol, las ofertas registradas por la oleaginosa se mantuvieron en línea con las realizadas en las últimas ruedas.

En este sentido, nuevamente se ofrecieron abiertamente US$ 400 por tonelada para la mercadería con descarga entre enero y marzo de 2022, sin variaciones respecto a ayer.

Con información de Télam