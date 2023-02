Tercer baja consecutiva en el precio de la soja en Chicago

El precio de la soja encadenó hoy su tercera baja consecutiva en el mercado de Chicago ante el temor de que la falta de compras de mercadería estadounidense por parte de China se prolongue, mientras que el trigo y el maíz cotizaron de manera dispar a la espera del informe de oferta y demanda mundial de granos que publicará mañana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,39% (US$ 2,20) hasta los US$ 556,76 la tonelada, mientras que la posición mayo retrocedió 0,28% (US$ 1,56) para posicionarse en US$ 554,92 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la ausencia de compras chinas de mercadería estadounidense, sumado a "la inestabilidad que sigue mostrando la economía global", indicó la corredora Granar.

La baja no fue mayor porque el déficit hídrico que afecta a amplias zonas productoras de Argentina y la ralentización de la cosecha brasileña, pusieron límites a la merma.

La harina de soja acompañó la tendencia negativa del poroto, con una caída de 1,55% (US$ 8,38) hasta los US$ 530,64 la tonelada, mientras que el aceite ganó 2,66% (US$ 34,83) y se posicionó al final de la jornada a US$ 1.342,37 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 0,73% (US$ 1,97) y se ubicó en US$ 265,34 la tonelada, por "las abundantes exportaciones de Brasil y su creciente participación en el comercio con China, en reemplazo de la mercadería que no está llegando desde Ucrania en los niveles previos a la guerra con Rusia", porción del mercado que busca acaparar Estados Unidos, explicaron desde la corredora.

También presionó sobre el mercado la chance de que mañana el USDA eleve en su informe mensual su previsión sobre el stock final estadounidense, posiblemente, por algún ajuste en el nivel esperado de las ventas externas.

Por último, el trigo perdió 0,06% (US$ 0,18) y se ubicó en US$ 275,49 la tonelada, mientras que las posiciones más alejadas culminaron la jornada con signo positivo.

Las bajas fueron consecuencia de las altas exportaciones de Europa, mientras que el mal estado del trigo norteamericano dio sostén a los contratos más lejano vencimiento.

Con información de Télam