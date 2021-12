Subas generalizadas para los granos en Chicago

Los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago, con una mejora de la soja superior a los US$ 5,4 empujado por otro salto en la cotización del maíz, mientras que los cereales concluyeron la operatoria con nuevas subas.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,16% (US$ 5,42) hasta los US$ 469,31 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,02% (US$ 4,78) para concluir la jornada a US$ 469,68 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras técnicas por parte de los fondos de inversión y por una nueva suba del precio del aceite, por compras indias del producto elaborado en Estados Unidos.

De esta manera, el aceite ganó 2,20% (US$ 26,01) y cerró a US$ 1.204,81 la tonelada, mientras que la harina se mantuvo estable, con una pequeña suba del 0,02% (US$ 0,11) para concluir la sesión a US$ 410,38 la tonelada.

Por su parte, el trigo trepó 1,91% (US$ 5,33) y se posicionó en US$ 283,11 la tonelada, como consecuencia de las condiciones secas y las altas temperaturas en zonas productoras estadounidense que podrían afectar al cultivo, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A esto hay que sumarle que el comercio internacional "sigue en buenos niveles", con Argelia e Irán realizando importantes compras.

Por último, el maíz mejoró 0,93% (US$ 2,17) y se ubicó en US$ 232,76 la tonelada, debido a la expectativa de que haya una merma en los rindes de los cultivos sudamericanos y ante una mejora en las exportaciones norteamericanas.

Con información de Télam