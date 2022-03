Subas generalizadas de los precios de los granos en Chicago

Las cotizaciones de la soja, el trigo y el maíz cerraron hoy con subas en el mercado de Chicago tras dos rondas a la baja, en una jornada en la que los aparentes avances en torno a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania quedaron tapados por la continuidad de los combates y, en consecuencia, los operadores de granos recompraron contratos.

De esta forma, el contrato de mayo de la soja avanzó 1,27% (US$ 7,72) hasta los US$ 611,42 la tonelada, y el de julio lo hizo por 1,15% (US$ 6,89) para concluir la jornada a US$ 603,52 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en "los rumores sobre una mayor actividad de compradores chinos en Estados Unidos y la firmeza del real frente al dólar", destacó la corredora de granos Granar.

Influyó también que el petróleo volvió a retomar el camino alcista y los fondos recompraron contratos.

Los subproductos de la oleaginosa finalizaron en la misma sintonía, con un alza en el aceite del 0,78% (US$ 12,35) a US$ 1.592,15 la tonelada, y una ganancia en la harina del 1,52% (US$ 7,83) para posicionarse en US$ 521,49 la tonelada.

Por su parte, el precio del trigo aumentó 1,28% (US$ 4,78) y se posicionó en US$ 377,45 la tonelada.

"Con combates que se mantienen inalterables más allá de los supuestos acuerdos entre los negociadores de Rusia y de Ucrania, los operadores vuelven a recomprar contratos por la posibilidad de que la guerra siga su curso", sostuvo Granar.

Por último, el maíz se incrementó 1,61% (US$ 4,63) para concluir la jornada a US$ 290,54 la tonelada, debido también a "una visión menos positiva de los operadores sobre la situación en Ucrania, donde ciudades que supuestamente no verían ataques luego del cónclave de ayer volvieron a quedar bajo fuego ruso".

Con información de Télam