Soja sube más de US$22 en Chicago tras informe del USDA que estima mermas en stocks y producción

La soja inició hoy la semana en el mercado de Chicago con una suba de más de US$ 22, como consecuencia de los fuertes recortes en los stocks proyectados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), mientras que el maíz se movió en igual sentido y el trigo cerró a la baja.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 4,06% (US$ 22,23) hasta los US$ 569,44 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 5,38% (US$ 27,93) para concluir la jornada a US$ 546,84 la tonelada.

Las subas se dieron "como respuesta a un informe mensual del USDA que sorprendió por el fuerte recorte hecho sobre la expectativa de cosecha en los Estados Unidos: de 123,30 a 119,16 millones de toneladas", precisó la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una mejora en el aceite del 2,37% (US$ 36,82) hasta los US$ 1.585,54 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 7,25% (US$ 35,27) y se ubicó en US$ 521,27 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 1,96% (US$ 5,41) y concluyó la sesión a US$ 280,40 la tonelada, como consecuencia de que el USDA redujo de 364,73 a 354,19 millones de toneladas su previsión sobre el volumen de la producción estadounidense 2022/2023.

Por último, el trigo decreció 1,40% (US$ 4,41) y cerró a US$ 309,11 la tonelada, debido a una toma de ganancias de los inversores tras las subas de la semana anterior y frente al reporte del USDA que "dejó poco y nada para el mercado", señaló Granar.

En efecto, el organismo no hizo cambios sobre las cifras estadounidenses, con un stock de 16,60 millones de toneladas, levemente inferior a los 16,82 millones previstos por los privados y en el nivel más bajo desde los 16,07 millones de toneladas del ciclo 2013/2014.

Igualmente escasas fueron las novedades para la producción y los stocks en el resto de los países productores.

Con información de Télam