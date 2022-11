Los precios de los granos cerraron con subas generalizadas en Chicago

Los precios de los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago, impulsados por las persistentes malas condiciones climáticas en la Argentina y al accionar comprador de los fondos especulativos de cara al feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,43% (US$ 2,30) hasta los US$ 527,64 la tonelada, a la vez que el marzo lo hizo 0,38% (US$ 2,02) y se ubicó en US$ 529,84 la tonelada.

La suba fue impulsada por una nueva venta de 110.000 toneladas de mercadería a China por parte de Estados Unidos, problemas climáticos en Argentina que retrasan la siembra del cultivo y "un cambio en los términos comerciales del aceite de palma dispuesto por el gobierno de Indonesia que comenzará a regir en 2023 y que en la práctica implicaría una reducción en las ventas externas de dicho aceite vegetal", indicó la corredora Granar.

Esto impulsó 1,44% (US$ 23,59) el precio del aceite hasta los US$ 1.651,46 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,26% (US$ 1,21) para posicionarse en US$ 451,61 la tonelada.

Por su parte, el maíz mejoró 0,98% (US$ 2,56) y se ubicó en US$ 261,11 la tonelada, debido a la falta de lluvias que afecta al cereal sudamericano, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

También sumó presión alcista el hecho de que el maíz amarillo estadounidense importado por México destinado a la alimentación animal podría quedar exceptuado de la prohibición sobre las importaciones de maíz transgénico que comenzará a regir en 2024.

Por último, el trigo ganó 0,25% (US$ 0,72) y se ubicó en US$ 291,56 la tonelada, debido al accionar comprador de los fondos de inversión, aunque "reportes cada vez más persistentes de compras de trigo europeo por parte de los Estados Unidos y el nuevo ímpetu para la exportación de granos ucranianos por el corredor en el Mar Negro limitaron sustancialmente las ganancias", sostuvo la BCR.

Con información de Télam