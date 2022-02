Los granos cerraron la jornada con ganancias en Chicago

Los granos cerraron la jornada con ganancias en el mercado de Chicago por nuevos recortes a la cosecha brasileña de soja y por la escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, tras las bajas generalizadas que se produjeron ayer por la toma de ganancias de los fondos especulativos

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,55% (US$ 3,22) hasta los US$ 581,65 la tonelada, a la vez que de mayo lo hizo por 0,61% (US$ 3,58) para ubicarse en US$ 582,85 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en nuevos recortes para la cosecha brasileña.

En este caso, la consultora Safras & Mercado proyectó una producción de 127,1 millones de toneladas, por lo que "ya son cuatro las consultoras privadas que prevén una producción por debajo de los 130 millones de toneladas" cuando hace unos meses esa estimación ascendía a 140 millones como mínimo, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este nuevo recorte se sumó al realizado ayer por la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) en más de 15 millones de toneladas hasta las 125,4 millontes de toneladas.

Asimismo, las perspectivas climáticas para lo que resta del mes no son favorables para Argentina, lo cual también podría generar mayores recortes en las estimaciones de producción en nuestro país, dando mayor impulso a las cotizaciones, explicó la BCR.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con una mejora del aceite del 1,87% (US$ 26,68) hasta los US$ 1.448,85 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,57% (US$ 2,87) y se posicionó en US$ 503,31 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 3,40% (US$ 9,65) y cerró al jornada a US$ 293,12 la tonelada, debido a una escalada en el potencial conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Según relataron los analistas de la corredora de granos Granar, "primero se puso el foco sobre ejercicios militares de la armada rusa en proximidades de terminales portuarias de Ucrania y después, ya de manera más explícita, desde Estados Unidos y desde Inglaterra plantearon públicamente la inminencia de una invasión rusa sobre Ucrania".

Esto podría implicar problemas en la logística y provisión de trigo a nivel mundial, ya que entre Rusia y Ucrania se concentra casi el 30% de la oferta global.

Por último, el maíz subió 1,44% (US$ 3,64) y se posicionó en US$ 256,20 la tonelada, como consecuencia de las "preocupaciones" de los operadores acerca de un recorte en las estimaciones de producción de maíz en Argentina y Brasil

