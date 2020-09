En el Banco Central están las reservas y "las reservas". Así podría resumirse, sobre la base de una antológica escena de Los Simpsons, las distintas partidas y garantías que constituyen el stock en de divisas en cartera del organismo monetario. En los últimos días se aprovechó la falta de precisiones del gobierno sobre sus medidas cambiarias para contener la sangría de reservas y el histórico déficit de educación financiera del país para confundir "cepo" con "corralito"; o más correctamente, entre restricciones a "la compra de moneda extranjera" y al "acceso a los depósitos en moneda extranjera".

No solo el efecto para ahorristas en la práctica es distinto. Uno es no comprar un activo por su escases, mientras que el otro es no disponer de activos propios. Esta es la diferencia jurídica o lega. Además está la diferencia en el respaldo y su impacto en la economía y en las expectativas que tiene una y otra situación. Las reservas se componen de los encajes (inmovilización de los bancos en el BC para respaldar sus depósitos), el swap de monedas con China, y las líneas de financiamiento con organismos multilaterales, incluyendo al Fondo Monetario y la exposición del organismo en otros activos, como el oro (para fortalecer la posición de reservas). El resto son dólares genuinos que provienen del ingreso del comercio exterior y que ingresa a partir de las intervenciones del Central en el mercado de cambios. Ese número no llega a los 500 millones de dólares.

Sólo las divisas que ingresan por el comercio externo son una fuente genuina para abastecer la demanda privada de dólares (para ahorro o para importación) de manera sustentable y allí es donde el equipo económico encuentra un gran déficit. Es por eso que aplicó un mecanismo para administrar esa escasez de divisas y, como opción a endurecer el cepo, se aplicó una retención de 35% a cuenta de Ganancias del dólar para ahorro y restricciones para empresas y bancos para acceder al mercado de cambios oficial. A través de las redes sociales se inició una campaña de desinformación en la que se aseguraba que el próximo paso era restringir el acceso a los dólares ya depositados.

El respaldo versus fake news

Fuentes oficiales, voceros del sistema financiero e informes de lo más representativo del establishment financiero coinciden en que los depósitos están garantizados. Nueve de cada diez dólares depositados están respaldadas por el sistema con encajes (inmovilizaciones obligatorias) en el BCRA y en posición líquida de los bancos. Esta es la primera diferencia respecto de la situación previa al corralito de 2001.

Los encajes son los fondos que cada banco debe depositar en el Banco Central cada vez que sus clientes depositan su dinero a través de plazos fijos o en cuentas a la vista, como las cajas de ahorro o las cuentas corrientes. Es también una herramienta de política monetaria, dado que pueden ajustarse según la realidad y las necesidades de las economía. Si se requiere impulsar el crédito y sacar la liquidez de las cajas fuertes de los bancos reduciendo el encaje mínimo solicitado. Por el contrario, cuando la liquidez es reducida y hay descalce entre préstamos y depósitos, se aumenta el encaje mínimo que deben dejar como garantía en las arcas del BCRA.

Los encajes se definen según el plazo de la colocación. A más corto el vencimiento, mayor la integración de encajes. La regulación más actualizada ubica el la exigencia legal en el 24% promedio, pero para colocaciones a 30 días se exige la inmovilización del 60,4% de ese depósito. A 90 días se relaja a una exigencia de 6,6%.

"Moody's Argentina ha afirmado las calificaciones de los depósitos en moneda extranjera de las entidades financieras con deuda calificada en moneda extranjera. La comunicación "A" 7106 no tiene impacto en las calificaciones emitidas, ya que consideramos que los depósitos en moneda extranjera se encuentran respaldados por la elevada liquidez en el sistema financiero local", asegura el informe de la entidad. Detalla, tal como informó El Destape, que "la liquidez del sistema era de un 87,6%, la cual se encuentra colocada tanto en depósitos de las propias entidades como en efectivo en el Banco Central".

El otro mecanismo de regulación es la posición global de moneda extranjera de los bancos, que considera la totalidad de los activos, pasivos, compromisos y demás instrumentos y operaciones por intermediación financiera. Esta posición diaria –saldo diario convertido a pesos al tipo de cambio de referencia del cierre del mes anterior al de cómputo de esta relación– no podrá superar el 5 % de la responsabilidad patrimonial al tipo de cambio de referencia.

Hace dos semanas se incluyó la posibilidad de deducir a los bancos de la posición global neta en moneda extranjera las prefinanciaciones de exportaciones cuyo fondeo provenga de depósitos vinculados al valor del dólar en el mercado oficial de cambios, con el objetivo de abrir un canal para ofrecer activos vinculados al tipo de cambio (dólar linked), potenciando el financiamiento en pesos y moderando la expectativa de emisión monetaria. "Las entidades podrán mantener cuentas corrientes en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras, cuando reciban depósitos en esas especies", asegura la norma. El objetivo es reducir la exposición en dólares. Es decir, que no prestan los dólares que están en las cuentas de quienes adquirieron la divisa por homebanking. La segunda diferencia respecto de 2001.

Cifras del Central reflejan que los depósitos en dólares del sector privado suman 17.247 millones de dólares, de los cuales 12.145 millones están encajados en forma precautoria y a disposición de los clientes. A esto se suman 3078 millones de dólares en efectivo en moneda extranjera en el sistema financiero disponible para entregarse a los clientes en el caso que aumenta la demanda diaria de billetes en dólares por el retiro de depósitos. Esto implica un respaldo de 88,3% de las colocaciones.