Confianza de la industria frigorífica exportadora argentina en una mejora del comercio con China

(Por Carlos Joseph) La industria frigorífica exportadora argentina manifestó su confianza en una mejora del comercio con China, tras volver a participar en estos días, por primera vez en forma presencial después de la pandemia, de la feria de alimentos Sial China 2023, una de las más importantes del continente asiático.

"China es el país importador de carnes a nivel mundial y esa tendencia va a continuar", dijo el vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Daniel Urcia, desde Shanghái, China, donde se realizó una nueva edición de la feria agroalimenticia SIAL, ante la consulta de Télam.

Tras asegurar que la demanda de proteína animal está firme, lamentó que los precios no están acompañando y lo atribuyó a la postpandemia, a que todavía la recuperación económica en el mercado doméstico no ha sido tal y también algún stock de mercadería abundante.

La conjunción de estas circunstancias hace que "hoy estén bien abastecidos y que las compras que están haciendo son compras para futuro y por eso también la cautela al momento de cerrar la operación", aclaró.

No obstante, pronosticó que en los próximos años "van a seguir creciendo, incorporando la proteína animal en su dieta, que no estaba así incorporada hace 20 años, y en el caso de la carne vacuna China no tiene posibilidades de auto proveerse".

"Entonces es una buena oportunidad para países como Argentina de tenerlo como mercado destino", concluyó Urcía.

Por su parte, el consejero del Ipcva y titular del consorcio exportador ABC, Mario Ravettino, resaltó que China es el país que "más requiere alimentos, en particular productos cárnicos bovinos, al que le estamos mandando el 75% de las exportaciones actuales".

"Indudablemente en el futuro se va a mantener en los niveles que le estamos exportando o tal vez más en la medida del crecimiento de su producto interno y el acceso a la población china al consumo masivo de alimentos", confió el ejecutivo, otro de los representantes argentinos en la SIAL.

Al ser consultado sobre la baja en los precios que se produjo en las últimas semanas, admitió que "no son los que queremos pero entendemos que ellos están en un proceso postpandemia, que recién inician la apertura económica y la apertura laboral de toda la gente que reside en este país".

"Con el correr del tiempo indudablemente van a volver a retomar el ritmo habitual y como todos los precios también van a retomar ese ritmo y volver a los niveles que supieron estar", consideró.

Por otra parte, Ravettino admitió que el sector tiene a China como "el gran mercado de volumen" y consideró necesario "reposicionar la marca argentina para que tenga los mismos valores que tienen otros países competidores".

"Tenemos que preocuparnos por exportar lo que sabemos producir, lo que el productor se dedica a producir y el industrial quiere trabajar, el novillo argentino, que ha logrado un reconocimiento en el mundo entero", planteó.

Desde el Ipcva recordaron que la República Popular China estuvo prácticamente cerrada al mundo los últimos tres años, lo que sumado a la incertidumbre de precios y las estrategias comerciales de otros proveedores, explicó la masiva concurrencia de empresas presentes (34) en el stand más grande de la historia de la entidad, con más de 1.100 metros cuadrados.

Hugo Borrel, del frigorífico ArreBeef, afirmó que "la carne argentina está bien posicionada, tiene un nombre propio y tiene un reconocimiento a nivel mundial que hace años no teníamos", aunque advirtió que hay un "exceso de cautela a la hora de confirmar negocios" por parte de los importadores.

En tanto, Mariano Grimaldi, del frigorífico cordobés Logros, consideró que "la marca (carne argentina) está instalada" y resaltó que "por ahí no tenemos las ventajas competitivas y comparativas que tienen otros países para exportar acá, pero es muy demandada y muy reconocida".

"(El mercado chino) se está recuperando y sobre fin de año podemos tener alguna recuperación de precios", pronosticó.

"Nuestra aspiración como exportadores a China es poder conocer cada día más el mercado", agregó el empresario Ricardo Schiavoni, del frigorífico Forres Beltrán, para quien "a pesar de que en las últimas semanas el precio de los cortes que se exportan a China se deprimieron en forma moderada, la reactivación de la economía hará que se reactive el consumo y por lo tanto se restablecerán los valores".

En la misma línea, Carlos Riusech, de Frigorífico Gorina, aseguró que "las expectativas son muy auspiciosas".

Según Gustavo Quirelli, de Frigorífico Recreo, "el precio en China viene bajando fundamentalmente por la oferta de Brasil y la convalidación a la baja", pero (la feria) va a hacer que los precios suban.

Por su parte, Jorge Romero, de Urien-Loza, planteó que tienen "mucha expectativa" porque creen que "cada vez hay más compradores de carne de alta calidad en China".

En el Pabellón argentino, ubicado en el "Nuevo Centro Internacional de Exposiciones" de la ciudad más cosmopolita de China, los representantes de las empresas frigoríficas mantuvieron reuniones con compradores locales; a los que agasajaron en el restaurante Argentine Beef.

Al costado de la parrilla, influencers gastronómicos de China prepararon platos típicos con carne argentina que fueron transmitidos en vivo a través de redes sociales como WeChat y Weibo.

Las empresas que participaron de la feria fueron ArreBeef, Asociación Argentina de Angus, Azul Natural Beef, Black Bamboo, Carne Hereford, Carnes Vireyes/Abuelo Julio, Catter Meat, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Friar, Frigolar, Frigorífico El Federal, Frigorífico Forres Beltran, Frigorífico Gorina, Frigorífico Las Heras, Frigorífico Maneca, Frigorífico Pico, Frigorífico Rioplatense, Frigorífico Visom, Frimsa, Grupo Lequio, Industrias Frigoríficas Recreo, Industrias Frigoríficas Sur, La Anónima, Logros, Madeka, Offal Exp, Quickfood Marfrig, Rafaela Alimentos, Bustos Beltrán, Santa Giulia, Urien Loza, Viande-Ecocarnes.

Con información de Télam