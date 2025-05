Nuevo blanqueo: advierten que falta el entramado legal y que el impacto será limitado

El Gobierno espera que el nuevo blanqueo, que no asume como tal, permita reactivar una economía en la que faltan los dólares. Sin embargo, los economistas creen que su impacto en el consumo será limitado y advierten que todavía falta un entramado legal que respalde las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo. Además, señalan que no representan un cambio estructural.

La nueva normativa para "uso de dólares del colchón" fue oficializada el viernes pasado, un día después del anuncio oficial hecho por Luis Caputo en Casa Rosada. Mediante un decreto presidencial y cuatro resoluciones de la ARCA, se sancionaron y reglamentaron las medidas que aumentaron exponencialmente los umbrales mínimos de las operaciones financieras a informar al organismo recaudatorio, crearon un nuevo régimen simplificado de Ganancias para operaciones sobre ese umbral y desregularon las operaciones de compraventa inmuebles y automóviles.

"A partir del anuncio de hoy, podes usar todos los dólares que tengas para lo que quieras", remarcó el comunicado de la Casa Rosada sobre el que fue llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos".

La falta de un marco legal adecuado

Pero economistas y expertos reaccionaron con cautela y anticiparon que el impacto será escaso, al menos en lo inmediato, debido a que todavía no está el marco legal necesario.

"No sé cuánto impacto va a tener en consumo. Si alguien quiere realmente sacar los dólares del colchón, me parece que no tiene el marco jurídico-legal adecuado todavía. Quizá después viene, pero todavía falta y me parece que va a surgir si surgen leyes que respalden todo esto", señaló Sebastián Menescaldi, economista de Eco Go, a El Destape.

Esencialmente, falta todavía que se apruebe la ley que el Gobierno enviará al Congreso con el objetivo de "blindar" la nueva normativa de la ARCA frente a futuras administraciones, cuyo proyecto todavía no se conoce.

Un experto en derecho tributario, que prefirió hablar en off, afirmó que "por ahora es solo un anuncio estruendoso sin mayor impacto. Hay que esperar varias leyes para opinar seriamente. Es una simplificación pero en el fondo hoy es sarasa". Más de un colega suyo apunta a la necesidad de modificar la ley penal tributaria para que sea coherente con la nueva normativa ya que, por ejemplo, esta sigue estableciendo la posibilidad de denuncia penal por evasiones mayores a 1,5 millones de pesos.

Poco impacto en el consumo y sin cambios estructurales

Los economistas descreen que, al menos por ahora, la nueva normativa sirva para fomentar significativamente el consumo. "Más que reactivar el consumo, que sería un efecto secundario positivo pero no el objetivo principal de la medida, lo veo como una medida para que haya dólares en la economía. Esto, en el marco de que al Gobierno le sigue costando conseguir dólares via endeudamiento, con el riesgo país estancado en 700, y el saldo comercial se viene achicando mes a mes a pesar del agro", remarcó Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía y socio de la consultora Vectorial.

Aun así, Montagu estimó que el impacto en las reservas del Banco Central, que podría darse vía encajes si hay más dólares en el sistema formal, será "marginal".

En un sentido similar, Menescaldi señaló que para que el consumidor se vea impulsado a volcar su dinero en negro a la economía formal debe adherirse al nuevo régimen simplificado de Ganancias, lo que ve como un obstáculo que lo desincentiva.

A nivel más general, la consultora Epyca sostuvo en un informe que "la iniciativa parece más una señal política o cultural que una herramienta funcional de remonetización o formalización", y recordó que, "en la práctica, gran parte de la población no queda alcanzada por ninguno de estos debates (sobre los anuncios), por carecer de ahorros suficientes como para que esto le impacte".

"No hay en estas medidas nada que avance hacia una dolarización efectiva (ni siquiera en su variante supuestamente 'endógena'). Pese a los dichos de los funcionarios y a los rumores, no se está fomentando el uso del dólar" y "tampoco abordan problemas estructurales del sistema tributario argentino", agregó el informe de Epyca.

Entre las pymes, en tanto, la recepción de las medidas fue mixta. Mientras que CGERA destacó que la normativa "permitirá solucionar la situación económica, financiera y dar acceso a los insumos importados de las empresas", otros referentes del sector discrepan. Señalan que las empresas más pequeñas no van a salir a admitir que tenían decenas o cientos de miles de dólares guardados en el colchón y que a ellas, por eso mismo, les interesan más las moratorias o los blanqueos tradicionales.