Marixa Balli no se guardó nada y le contestó a Yanina Latorre sin filtro

Marixa Balli le salió al cruce a Yanina Latorre.

El cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre sumó un nuevo y explosivo capítulo luego del reencuentro que ambas protagonizaron en MasterChef Celebrity (Telefe). Lo que comenzó como una supuesta indirecta en el reality culinario derivó en un fuerte ida y vuelta mediático que escaló rápidamente y terminó con una durísima respuesta de la “Cachaca”.

Marixa Balli no se guardó nada

Tras las declaraciones de Yanina, la ex de Rodrigo decidió enfrentar el conflicto de manera directa y habló en América TV, donde dejó en claro que no piensa callarse. “Yo creo que Ángel me dio un lugar muy lindo, me dejó conducir ese programa que es un camión y eso provocó problemas. Es lo que yo siento, yo he hablado, y llega un punto en el que doy un pasito al costado”, comenzó diciendo, en referencia a su rol en LAM y a las tensiones internas que, según ella, se generaron a partir de ese crecimiento.

Lejos de victimizarse, Balli defendió su trayectoria y su forma de manejarse en el medio. “Soy una persona con muchos años en este ambiente, no miento, soy de enfrentar las situaciones y hacerme cargo cuando tengo un conflicto. Si yo hablo es porque las cosas pasaron, no soy una demente, no me manejo de esa manera”, disparó, visiblemente molesta.

Luego de escuchar el audio que Yanina Latorre envió a Ángel de Brito y que fue reproducido en Bondi Live, Marixa fue todavía más contundente. “Es fuerte cómo minimiza. No solamente me minimiza a mí; es su forma de pensar, que todos somos menos, que todos somos una porquería. Esa ironía que maneja, que todos estemos por debajo”, lanzó, sin filtro.

El origen del conflicto

La polémica se desató durante la última emisión de MasterChef Celebrity, cuando Marixa presentó su plato ante el jurado: una pasta con forma de serpiente. En ese contexto, y recordando la reciente visita de Yanina al programa, dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta. “Soy envidiada, así que tengo demasiado para convidar a los que me envidian. Es una buena semana para la serpiente”, dijo al aire.

El enfrentamiento comenzó en MasterChef.

El clip se viralizó rápidamente y recibió un fuerte apoyo en redes sociales a favor de Balli. Sin embargo, Yanina Latorre salió a responder desde su cuenta de X. “Es un absurdo que la envidie. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”, escribió, encendiendo aún más la polémica.

La conductora de SQP fue por más y se comunicó con Ángel de Brito para ampliar su descargo, que luego fue leído en su programa de streaming. “Pobre Marixa Balli, ya me hartó. Ayer leí en Twitter que decían que yo le tenía envidia. ¿De qué? Yo creo que ella utiliza ese recurso para compensar, no sé si se entiende porque capaz el concepto es muy elevado para ella”, concluyó con dureza.