Becas Progresar de ANSES: quiénes dejan de cobrar en agosto 2025

Cuál es el monto que se cobra de Beca Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de agosto 2025, que incluye aumentos en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. Sin embargo, no todas son buenas noticias: desde este mes, un grupo de beneficiarios de las Becas Progresar dejará de percibir la ayuda económica por no cumplir con los requisitos establecidos.

Para mantener el cobro mensual, los estudiantes deben respetar las condiciones que fija ANSES. La principal está vinculada a los ingresos: el monto percibido por el titular y su grupo familiar no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Cuál es la Beca Progresar y cómo se cobra

Con la actualización de agosto, el SMVM pasó a $322.000, por lo que el límite máximo de ingresos familiares para conservar la beca es de $966.000. Este tope no se aplica a los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez, de acuerdo con la Ley 13.478.

Otros motivos que pueden provocar la suspensión del beneficio son:

No completar la inscripción en el período habilitado.

Haber finalizado una carrera universitaria, tecnicatura o profesorado.

Exceder en dos años o más la duración máxima prevista para la carrera.

Que el beneficiario o un miembro de su grupo familiar figure inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias .

Percibir otra beca educativa de forma simultánea.

ANSES: cuándo se cobra la Beca Progresar

Becas Progresar: cómo saber si vas a cobrar en agosto

Los beneficiarios pueden comprobar si la Beca Progresar fue acreditada este mes a través de dos canales oficiales:

Mi ANSES (web): ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y consultar en el apartado “Mis Cobros” la fecha y el monto a cobrar. App Mi Argentina (móvil): tras iniciar sesión, en la sección “Programas sociales” se informa si la beca está aprobada y la fecha de pago.

Inscripción a las Becas Progresar en agosto 2025

La inscripción es gratuita y se realiza online siguiendo estos pasos:

Verificar que los datos personales estén actualizados en Mi Argentina. Cargar un CBU o CVU a nombre del solicitante para recibir el pago. Completar la encuesta socioeconómica y enviarla. Llenar el formulario con los datos académicos y guardarlo. Hacer clic en “Enviar formulario” para finalizar la postulación.

Qué es una Beca Progresar

La Beca Progresar sirve para brindar apoyo económico a estudiantes de todo el país con el objetivo de que puedan iniciar, continuar o finalizar sus estudios en los distintos niveles educativos.

En concreto, esta ayuda tiene como finalidad:

Favorecer la permanencia escolar : reduce la deserción en niveles secundarios, terciarios y universitarios.

Incentivar la finalización de estudios : acompaña a quienes interrumpieron su formación para que puedan retomarla.

Promover la igualdad de oportunidades : facilita el acceso a la educación a estudiantes de sectores con menores ingresos.

Cubrir gastos asociados al estudio: como transporte, materiales, conectividad y, en algunos casos, manutención.

El monto mensual varía según el nivel y modalidad (secundario, terciario, universitario, Progresar Trabajo o Progresar Enfermería) y se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular. Además, el programa exige cumplir ciertos requisitos académicos y socioeconómicos para mantener el beneficio.