Las reservas superan los U$S 43.000 millones por primera vez en casi un año

Por primera vez en casi un año, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) superaron los U$S 43.000 millones. Las intervenciones oficiales sobre el mercado cambiario son favorables y el ente rector que conduce Miguel Pesce adquiere divisas de manera continua.

La recuperación de las reservas se dio luego de que en noviembre tuvieran una merma de U$S 1.204 millones, mientras que en octubre la pérdida había sido mayor, al llegar a U$S 1.523 millones. Según fuentes del mercado, la autoridad monetaria compró este jueves unos U$S 30 millones. De este modo, acumuló a lo largo del mes, compras por más de U$S 1.000 millones. Además, en lo que va del año el organismo compró unos U$S 7.400 millones para fortalecer las reservas internacionales.

Cabe recordar que en junio, el Banco Central superó los U$S 42.000 logró alcanzar el nivel que tenía en septiembre de 2020. A pesar de las mejoras, el balance desde el 10 de diciembre de 2019 se mantiene negativo porque aún no se llega a igualar los los 43.785 millones de dólares con los que asumió el presidente Alberto Fernández.

La semana pasada comenzó a operar la Comunicación "A" 7327 del BCRA, que establece para los importadores que acceden al MULC la obligación de presentar una declaración jurada en la que certifiquen que ni ellas ni ninguna otra empresa o persona humana que responda a estas realice operaciones de compra de dólares a través del mercado bursátil, en los 90 días previos y posteriores al acceso al mercado cambiario.



El objetivo de esta medida es evitar que empresas que accedían con un CUIT al mercado mayorista para comprar insumos o bienes de capital usaran, al mismo tiempo, otro CUIT de una compañía o persona que controlan para dolarizarse a través de la compra de dólar MEP o CCL, esto es, la compra y venta de títulos en moneda extranjera nominados en pesos, liquidados en el país o el exterior.



La Comunicación "A" 7327 fue tomada en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fijó a los agentes de liquidación y compensación (ALyCs) un limite semanal de 100.000 nominales para las posiciones vendedoras de valores negociables de renta fija soberanos nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación local y 50.000 nominales para los emitidos bajo legislación extranjera. Ambas medidas buscan limitar las grandes operaciones de arbitraje a través de bonos nominados en pesos y dólares, tanto de legislación local como extranjera, que son los más usados para dolarizarse a través del mercado de capitales y así evitar una disparada de expectativas devaluatorias.

Refuerzo para el Banco Central

El ministro de Economía, Martín Guzmán, en representación de la Argentina, votó a favor de la asignación de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por 650 mil millones de dólares. De este monto, el equivalente a 4.355 millones de dólares llegarían al país en agosto.

Los DEG son un activo multilateral creado en 1969 por el FMI. Complementa las reservas oficiales de los países miembros, da liquidez pero no constituye una moneda en sí misma en el sentido estricto. Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas.

En la actualidad éstas son el dólar estadounidense, el Euro, el Renminbi chino, el Yen japonés y la Libra Esterlina, y el precio del DEG está determinado por el valor ponderado de dichas monedas.