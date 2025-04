La salida de depósitos no afloja y piden más de US$100 millones al BCRA El acuerdo con el FMI y la nueva política cambiaria no calmó el temor de los ahorristas, que profundizaron el retiro de depósitos de los bancos y obligaron a pedir la asistencia de billetes al BCRA. El mercado sospecha de “manos amigas” para administrar la suba y que no se dispare al techo de la banda.