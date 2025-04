El Gobierno sube la tasa de interés para desalentar la dolarización

El BCRA no le prestará pesos a los bancos para obligarlos a subir la tasa de plazo fijos y retener más depósitos

La incertidumbre dominó la primera jornada del nuevo esquema cambiario y forzó una suba de tasas para intentar retener fondos en pesos y evitar una mayor dolarización que acelere la suba del tipo de cambio al rango superior de la nueva banda de flotación, que debutó con una suba de 10,8% del dólar, el equivalente a diez meses en un día del anterior paso devaluatorio.

La atención del mercado está puesta en el nivel del dólar óptimo para iniciar un nuevo ciclo de carry trade, que se calcula en un piso de $1.250 y en un óptimo de $1.300, aunque el Gobierno está convencido de que podrá sostenerlo más cerca del piso de la banda, lo que le permitiría también acumular reservas a un menor costo fiscal.

El Banco Central avisó el lunes a las entidades financieras que esta semana no ofrecerá pases activos, es decir no prestará fondos en pesos a los bancos con problemas de liquidez, en una medida que busca forzar a una suba de la tasa de los plazos fijos que convenza a los ahorristas de permanecer en pesos y no buscar una dolarización.

El Banco Nación fue el primero en subir la tasa de los plazos fijos, a 37% TNA (Tasa Nominal Anual), o 3,08% mensual, frente a una tasa de 26% a 30% que venía ofreciendo las distintas entidades hasta la semana pasada.

El stock de Lefi (Letras Fiscales de Liquidez) bajó el viernes pasado a $3,7 billones, lo que demostró la poca liquidez que tienen los bancos, por lo que seguramente comenzarán esta misma semana el resto de las entidades a subir la tasa que remunera los plazos fijos.

El Tesoro también subió la tasa, y muy fuerte, en una licitación que solo logró renovar el 75% del vencimiento, lo que confirma el anticipo de El Destape de la baja disponibilidad de pesos en el sistema financiero que empieza a complicar los planes financieros.

El FMI impuso, en el nuevo acuerdo que implicó la capitulación del plan económico del presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y su socio y amigo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, una mayor monetización de la economía vía la acumulación de reservas.

Hasta el viernes, con la idea de que solo la emisión de pesos generaba inflación, Milei, Caputo y Bausili llevaron adelante un plan de absorción de pesos vía el superávit fiscal primario y la venta de dólares en los mercados oficial y financiero, lo que definían como la “dolarización endógena”.

Ahora, el BCRA emitirá pesos para comprar dólares y no los sacará de circulación, permitiendo mayor disponibilidad de pesos en la economía, lo que el FMI define como “competencia de monedas”, que finalmente impuso.

El Tesoro colocó $5 billones en Letras Capitalizables (Lecap) y el 36% ($1,8 billones) fue al vencimiento más corto, mayo, con una tasa interna de retorno de 55,46% frente a una tasa equivalente en la anterior licitación de 39,07%.

Con poca liquidez del sistema financiero, la mirada del mercado está puesta en el comportamiento de los depósitos en pesos, que pueden optar por aprovechar la suba de la tasa de interés o volcarse al dólar ahora que se eliminó la restricción para acceder vía el sistema financiero formal.

Aunque en la práctica se podía comprar dólares vía el mercado bursátil a través de las Alyc, el cambio trasladó un mercado de alta rentabilidad a las entidades financieras, que además implica simplificar a los ahorristas la compra de divisas.

La liberación de restricciones también amplía el mercado del carry trade, al quitar volatilidad al dólar MEP/CCL que operarán dentro de la banda de flotación definida por el FMI y que aplicará el Banco Central.

El Gobierno, con los fondos del FMI, tendrá poder de fuego para garantizar la nueva tablita cambiaria, por lo que en seis meses (hasta las elecciones legislativas) el techo subirá 6% mientras que la rentabilidad en pesos ronda el 24% en esos mismos 6 meses.

Con esas tasas de referencia, hoy el valor de equilibrio es de $1.257: es decir, que vendiendo dólares a ese valor y colocando a un plazo fijo de 3%, al cabo de seis meses, aun si el dólar se dispara al techo de la banda se saldrá hecho. Pero si el Gobierno deja ir al dólar al techo de la banda, corre el riesgo de una mayor aceleración inflacionaria, por lo que se espera que intente mantenerlo estable, lo que permite apostar a una nueva ronda de carry trade.