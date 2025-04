Entró el primer desembolso del FMI: las reservas subieron a U$S 36.000 millones

Finalmente, llegó el primer desembolso de U$S 12.000 millones del FMI y las reservas del BCRA treparon a casi U$S 36.800 millones. De esta forma, se produjo un fuerte robustecimiento del respaldo que tiene el BCRA para operar sobre el mercado cambiario, donde desde la desaparición del cepo aún no necesitó intervenir. La noticia, además, coincidió con una nueva caída del riesgo país a 725.

Los poco más de US$ 12.000 millones del desembolso del 40% del programa con el Fondo Monetario llegaron este martes y las reservas treparon hasta los U$S 36.799 millones. El organismo de crédito transfirió los derechos especiales de giro (DEGs) a la cuenta del Tesoro en el regulador monetario, que con esos fondos busca fortalecer su poder de fuego para mantener al dólar controlado entre las bandas que fijó este lunes (entre $ 1.100 y $.1400). La valuación del desembolso fue de U$S 12.734. Es decir que si no llegaban los fondos, las reservas caían 240 millones.

Qué pasó en el mercado cambiario

Tras la devaluación de este lunes por la flexibilización del cepo, el tipo de cambio oficial operó este martes a $1.233,40. Por su parte, el dólar mayorista abrió $7 por encima del cierre del lunes y se ubica en los $1.205. En cuanto al Banco Nación, la divisa minorista cotiza a $1.230.

En cuanto al dólar blue, baja $5 y cotiza a $1.260 para la compra y a $1.280 para la venta. Respecto a los dólares bursátiles, el operMEP a en $1.242,87 (-0,8%), y el CCL en $1242,86 (-1%).

Tras un lunes con enormes ganancias bursátiles, la suba de los activos argentinos pisó el freno hoy con caídas promedio del 4%. El efecto positivo de la salida del cepo cambiario no alcanzó a la cotización de los activos este martes.

Pero el riesgo país volvía a ubicarse debajo de los 730 puntos, tras hundirse un 19,1%. En la Bolsa porteña, el S&P Merval retrocedía en la rueda un 2,4%, a 2.307.375,49 unidades.

Entre las acciones líderes que más bajan se anotan Telecom (-3,8%), Transportadora de Gas del Sur (-3,4%), y Banco Macro (-3,1%). En tanto, las únicas que suben son: Metrogas (+2,6%), Transener (+1,9%) y Edenor (+1,3%). En Wall Street, los papeles de empresas argentinas retroceden hasta 5,1%, con bajas encabezadas por Loma Negra, seguida de YPF (-4,1%), Grupo Supervielle (-3%) y Grupo Financiero Galicia (-2,8%).

El mercado permanece expectante a la cotización del dólar oficial minorista, que se mantiene en $1.233, tras la salida del cepo cambiario, a la espera del primer dato del Banco Central (BCRA). Por su parte, el dólar mayorista abrió $7 por encima del cierre del lunes y se ubica en los $1.205. En cuanto al Banco Nación, la divisa cotiza $1.230.

En el mercado de bonos, los que más suben son el Bonar 2041 (+1,2%) y el Global 2029 (+0,7%), mientras que son el Global 2030 y 2023, ambos -0,3%. El riesgo país se mantiene en 725 puntos, según la medición de J.P. Morgan. Se trata de su mínimo desde el 12 de marzo.