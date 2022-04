El mercado pronostica una inflación superior al 5% para marzo

De acuerdo al último relevamiento de expectativas que publicó el Banco Central, las consultoras estiman que 2022 estará marcado por un avance de precios que será de casi el 60%.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA), la inflación estimada para marzo se ubica en niveles superiores al 5%. Las consultoras privadas que participan del informe pronosticaron que 2022 estará marcado por un avance de precios que llegaría a casi el 60%.

Para marzo, los participantes del relevamiento proyectaron que el Índice de Precios al Consumidor se ubicará en el 5,4% mensual. Además, proyectaron que la inflación minorista para 2022 se ubicará en 59,2%.

Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2023 a 47,5% e indicaron una previsión de inflación de 40,9% para 2024.

Dólar y crecimiento económico

Por otra parte, el informe difundido por el Banco Central mencionó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2022 de 3,2%. Esta cifra presentó una leve suba de 0,2 puntos respecto a la proyección que estos mismos integrantes realizaron en el REM publicado en marzo.

A su vez, prevén que el tipo de cambio alcance $ 154 por dólar en diciembre 2022. Redujeron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal, al tiempo que esperan que se ubique en $ 222 por dólar a fines de 2023.

Frente externo y desempleo

En cuanto al valor de las exportaciones, el documento estimó un monto para 2022 de U$S 82.611 millones, incrementándose en U$S 4.423 millones con relación al último REM. En tanto, el valor de las importaciones de todo el año se ubicaría en U$S 70.863 millones, esto es U$S 4.491 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo.

Por último, la proyección para la desocupación abierta para el primer trimestre de 2022 sería de 7,6% de la Población Económicamente Activa (PEA). Para el segundo trimestre de 2022, la mediana de los pronósticos se eleva hasta 8%, valor que persiste para el tercer trimestre de 2022 y se reduce hasta 7,5% en el cuarto trimestre del año.