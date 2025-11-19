Autopartista Dana cerró su planta en San Luis y despidió a 50 empleados sin preaviso

Dana, la empresa especializada en piezas de transmisiones, suspensiones y frenos para vehículos, cerró su planta que operaba en la provincia de San Luis y despidió a 50 empleados sin aviso previo. La autopartista señaló que todos los empleados despedidos recibirán el 100% de la indemnización correspondiente.

La autopartista Dana situada en Naschel frenó su producción, cerró la planta y despidió a todos sus empleados. Los obreros fueron enterándose a través de mensajes de WhatsApp durante el día lunes. Según los directivos de la compañía Dana en Estados Unidos, los despidos responden a “una reconfiguración de los negocios que iniciaron a nivel global”.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que la decisión de la multinacional también afectará, indirectamente, a otros 40 empleos de proveedores locales. Al respecto, el gobierno de San Luis difundió un comunicado en donde anunció que el martes estarían acompañados a los operarios despedidos durante una concentración frente a la fábrica.

Entre los funcionarios provinciales estuvieron la directora de Relaciones Laborales, Ivana Balmaceda, y el director de Industria, Juan Ríos. A su vez, el Gobierno provincial detalló que la empresa se comprometió a acompañar a los trabajadores en un plan de reconversión laboral y productiva para los empleados despedidos. Desde Provincia indicaron que también acompañarán en ese proceso.

El martes se dieron cita en la fábrica donde realizaron una protesta y se manifestaron, mientras en la municipalidad, un representante de la firma informó los detalles del esquema indemnizatorio que aplicarán.

Dana se encarga de fabricar autopartes y componentes de transmisión en la provincia del centro-oeste argentino. En el pasado obtuvo contratos como proveedor de terminales automotrices.