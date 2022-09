Argüello confirmó importantes avances en acuerdo de intercambio de información tributaria con EEUU

El embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, confirmó hoy que el Gobierno avanzó en las negociaciones para el intercambio de información entre la AFIP y su par estadounidense, la Internal Revenue Service (IRS), y adelantó que “el punto más importante de esta gestión se va a verificar el lunes de la semana que viene”.

El lunes el ministro de Economía Sergio Massa mantendrá, al respecto, una nueva reunión con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezada por David Lipton, asesor y referente del Gobierno de Joe Biden, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

En declaraciones a Radio Con Vos, Argüello indicó que la iniciativa es “una prioridad para el Gobierno argentino” y dijo que para que entre en funcionamiento el acuerdo entre la AFIP y la IRS solamente “falta la decisión del Gobierno de Estados Unidos”.

En ese sentido, reveló que en la reunión que Massa mantuvo con autoridades del Departamento de Estado el martes pasado “el tema dominante” fue el acuerdo de la AFIP con la IRS, que “tiene que ver con la situación de dinero que está depositado en Estado Unidos evadiendo los impuestos argentinos”, precisó el embajador.

“A fines de 2016 se celebró un acuerdo entre la AFIP y el Departamento del Tesoro en materia tributaria, con el objeto de intercambiar información relevante para la aplicación de las leyes nacionales de los dos países. Ese acuerdo que ya está operativo le permite a la Argentina solicitar datos sobre personas para investigar situaciones de evasión fiscal”, explicó.

En otro orden de temas, Argüello valoró que Massa consiguió “destrabar” la situación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que antes del 30 de septiembre van a ingresar a Argentina los primeros US$ 500 millones de un acuerdo firmado con anterioridad y que el organismo multilateral venía incumpliendo.

“El acuerdo de Argentina con el FMI supuso un giro de US$ 500 millones más US$ 300 millones del BID, que se negó durante meses a cumplir con esa parte de lo acordado. Esa situación fue destrabada en la reunión de Massa con Claver-Carone”, explicó el embajador.

Por otro lado, respecto al mercado del litio, dijo que “se viene explorando alternativas para promover las inversiones y la instalación de compañías que pueden darle valor agregado al litio en las provincias de origen, que son Catamarca, Salta y Jujuy”.

“Las grandes potencias están jugando al ajedrez en el tablero global, los norteamericanos, los chinos, los europeos preguntan por el litio, que es un recurso estratégico. No me sorprende, ni me molesta que pregunten, lo que yo quiero ver es como nosotros participamos del negocio, y cómo somos capaces de agregarle valor al recurso”, añadió.

Por último, a modo de balance de la gira que Massa está realizando en el país del norte, sostuvo que “ha sido bien recibido en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro, en la Casa Blanca. Además ha tenido una innúmera cantidad de reuniones con compañías privadas y en todas han aparecido hipótesis realistas para llevar adelante inversiones en Argentina”.

Con información de Télam