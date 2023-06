Los precios de los principales granos operaron sin tendencia definida en Rosario

Los precios de los granos cerraron de manera dispar en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un mayor volumen de negocios de la mano de un creciente interés de los operadores por el maíz, que contó con las primeras ofertas para la próxima campaña.

El segmento disponible del cereal se mantuvo en US$ 190 la tonelada, mientras que la entrega pactada para los últimos días de junio cayó US$ 5, en US$ 195 la tonelada.

Por su parte, la posición julio se ubicó en US$ 185 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 15 menos respecto del miércoles y la descarga pactada para agosto se mantuvo estable en US$ 180.

Por el maíz del próximo ciclo comercial, reaparecieron las ofertas abiertas y en valores de US$ 180 para la entrega en marzo de 2024.

En soja, el precio propuesto por la mercadería con descarga inmediata y para las fijaciones se ubicó en $ 75.000 la tonelada, aunque no se descartaba la posibilidad de mejoras.

Por el trigo con entrega entre diciembre y febrero de 2024, la oferta ascendió hasta los US$ 225 la tonelada, US$ 5 más entre ruedas.

Por último, las ofertas por girasol se ubicaron en $65.000 la tonelada.

Con información de Télam