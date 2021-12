Las bolsas internacionales registran mayoría de caídas y el petróleo opera en alza

Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia a la baja, mientras que el petróleo operaba con subas en los mercados de referencia, cerrando una semana volátil tras la incertidumbre generada por la nueva variante Ómicron del coronavirus, y la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) retire sus estímulos monetarios antes de lo esperado por la inflación y pese al riesgo de rebrotes y nuevas restricciones.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores mayormente positivos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron subas el índice japonés Nikkei con un alza de 1%, Corea del Sur (Kospi) 0,78%, y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 0,94% y 0,86% respectivamente.

En contraste, anotaron rojos Hong Kong (Hang Seng) con una caída de 0,09% y Taiwán (Taiex) 0,16%.

En el caso de Hong Kong, sus caídas se vieron impulsadas por las empresas tecnológicas, luego de que el "Uber chino" Didi, anunciará su salida de la bolsa neoyorquina, luego de presiones por parte del gobierno de Xi Jinping, además de la disposición de ayer de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense por la cual anunció que, de no adecuarse, sacará de cotización a las firmas que no auditen sus cuentas con auditores autorizados, algo que no suelen realizar las firmas chinas.

Además, el mercado inmobiliario chino continua en crisis: el desarrollador Kasia Group indicó hoy que no pudo obtener los avales de sus tenedores de bonos de deuda para extender un vencimiento por US$ 400 millones, sumándose así junto con Evergrande a la lista de gigantes inmobiliarios en riesgo de default.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en rojo en su mayoría: retrocedían París (CAC40) 0,34%, Francfort (DAX) 0,37%, Milán (Ftsemib) 0,08% y Madrid (IBEX35) 0,47%, mientras que Londres (FTSE100) subía 0,14%.

En cuanto a los índices macroeconómicos del continente, el índice de gerentes de compra (PMI) que mide la situación del sector manufacturero y de servicios se incrementó de 54,2 puntos en octubre a 55,4 puntos en noviembre, según IHS Markit, implicando una aceleración en el crecimiento de ambos sectores.

No obstante, el economista jefe de IHS Markit, Chris Williamson, advirtió que el alza posiblemente sea de "corto plazo" con una demanda debilitándose y con menores expectativas de crecimiento por las empresas debido a preocupaciones vinculadas con la pandemia. ​

Las bolsas de Nueva York registraban pérdidas y su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,25% hasta 34.553,02 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq se contraían 0,57% y 1,50% respectivamente.

Las caídas se veían impulsadas por los números del nuevo reporte de empleo estadounidense de noviembre, el cual, pese a marcar una nueva caída del desempleo, no cumplió con las expectativas de los mercados respecto al número de nuevos puestos de trabajo.

Lideraban las pérdidas las empresas de tipo cíclico y vinculadas con la situación de la pandemia, especialmente los hoteles y las aerolíneas junto con las tecnológicas; en tanto, subían las farmacéuticas.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con un verde del 1,47% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 105.998,20 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores positivos: la soja avanzaba US$ 8,82 para situarse en US$ 465,99 para los contratos con entrega en enero.

Por su parte, para las entregas en marzo, el trigo y el maíz ascendían US$ 1,38 y US$ 2,26 hasta US$ 300,83 y US$ 229,32 respectivamente.

Por otro lado, el petróleo opera con alzas luego de que la OPEP y sus aliados anunciaran ayer que continuarán con el plan de incrementos de barriles por 400.000 barriles por mes, ignorando por el momento, al igual que la FED, el riesgo de una menor demanda por Ómicron y la fuerte caída que registró el precio del barril en las últimas semanas.

Pese a la medida, la OPEP+ dio mayor tranquilidad al resolver una postura más flexible por la cual podrá intervenir de ser necesario a corto plazo (es decir, sin esperar a la próxima reunión del 4 de enero) en los planes de producción de barriles, si cae la demanda.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 3,11% y se comercializaba a US$ 68,57 el barril en los contratos con entrega en enero..

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 72,15 y se valorizaba 3,56% para la entrega en febrero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,75%, mientras el título a 10 años rendía 1,42% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,63%.

Con información de Télam