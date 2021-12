Genneia obtuvo US$67 millones para construir el parque solar Sierras de Ullum en San Juan

La empresa Genneia colocó con éxito dos nuevas Obligaciones Negociables (ON) por un monto equivalente a US$ 67 millones, que le permitirán llevar a cabo el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum, que tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW, y superó su objetivo inicial de un fondeo de US$ 40 millones.

La compañía, que superó con creces la expectativa inicial de obtener US$40 millones, precisó que se emitieron 2 series de obligaciones negociables verdes Clase XXXV y XXXVI, a tasas de 0% y 5,65% por plazos de 3 y 10 años respectivamente, instrumentos que ingresarán al panel Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.

Lo recaudado será destinado para financiar el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum que se ubicará en el centro sur de la provincia de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada de 80 MW.

Este parque solar producirá energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales, contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono, explicó la compañía.

La colocación de ON resultó por el equivalente a US$ 67 millones, lo que permitió superar su objetivo inicial de US$ 40 millones luego de haber recibido ofertas por más de US$ 100 millones.

Como resultado de esta operación, Genneia emitió una ON Clase XXXV por US$ 17 millones, que se emitirá una tasa fija de 0%, por un plazo de 3 años.

En segundo lugar, la ON Clase XXXVI, por un monto de US$ 50 millones, se emitirá a una tasa fija de 5,65%, pagadera trimestralmente, amortizable en 12 cuotas iguales y semestrales a partir del mes 54 con vencimiento a los 10 años.

Las órdenes provinieron en su mayoría de inversores privados e instituciones interesados en proyectos sustentables que generen un impacto positivo en el medio ambiente y ayuden en la mitigación del cambio climático.

Esta operación se realizó bajo la coordinación de Banco Macro como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BACS, Banco Santander, y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en San Juan.

Con información de Télam