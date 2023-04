Expertos exhortan al sector ganadero a demostrar que es parte de la solución a la crisis climática

El sector ganadero de las Américas debe estar presente en todas las negociaciones ambientales internacionales para mostrar los avances realizados a favor de una mayor sostenibilidad, que hoy lo han posicionado como parte de la solución a la crisis climática, aseguraron especialistas de la región reunidos en Buenos Aires.

En el Seminario Regional “El camino de la sostenibilidad en la producción ganadera de las Américas”, organizado por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y la Federación Panamericana de Lechería (Fepale), junto al Consejo de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (Usdec) y la Federación de Productores de Leche de Estados Unidos (NMPF), se dieron a conocer datos, evidencia científica e información sobre el aporte de la ganadería.

En distintos paneles, especialistas discutieron sobre formas de reducir el impacto ambiental y cómo alcanzar una producción sostenible y rentable; y buscaron demostrar cómo el sector ganadero y el comercio de productos pecuarios contribuyen a la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles y a la seguridad alimentaria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, señaló que "la ganadería ha realizado importantes avances hacia la transformación de sistemas ganaderos sostenibles, con estrategias para reducir los impactos en agua, suelo y emisiones, desarrollo tecnológico y buenas prácticas".

“Desde el IICA –concluyó- enfatizamos que la agricultura es parte de la solución, no parte del problema. Algunos sectores pretendieron poner al sector agropecuario en general, y a la ganadería en particular, como el villano de la película. Esto no lo aceptamos y estamos dando la pelea".

Jaime Castañeda, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Exportadores Lácteos de Estados Unidos (Usdec) pidió fortalecer la imagen del sector ganadero como parte de la solución a la crisis climática global y subrayó el papel clave en lo económico y lo social que cumple, en particular, el sector lechero.

Castañeda señaló que la ganadería es vulnerable al cambio climático y que la narrativa que la presenta como un causante de la crisis ambiental debe ser enfrentada con datos de realidad basados en ciencia y en investigación.

“Tenemos que promover sistemas agroalimentarios más sostenibles, pero impulsados por la ciencia y la evidencia empírica, evitando enfoques ideológicos o filosóficos. Hemos recibido un ataque muy frontal y por eso a veces nos hemos puesto a la defensiva”, dijo Eduardo Schwerter, presidente de la Fepale.

Schwerter explicó que las cadenas lácteas de la región tienen un especial cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad; generan empleos de calidad y aportan productos con un valor nutricional único e indispensable para los seres humanos.

Nick Gardner, vicepresidente senior para Sustentabilidad y Asuntos Multilaterales de Usdec, aseguró: “Estamos muy comprometidos con la sostenibilidad y por eso hemos asumidos tres compromisos para 2050: alcanzar la neutralidad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, optimizar el uso del agua mediante el reciclado y mejorar la calidad del agua mediante el manejo de los residuos”.

"Muchas instituciones han dicho que la ganadería es el problema; y esa narrativa tenemos que enfrentarla”, concluyó.

Con información de Télam