El precio del maíz subió US$ 2 y cerró a US$ 265 en Rosario

Los precios de los granos en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) cerraron entre estables al alza, con el grueso de los negocios concentrados en el maíz.

Por el cereal con descarga hasta el 13 de febrero se ofrecieron US$ 265 la tonelada, lo que implicó una suba de US$ 2 con relación a la anterior rueda.

Respecto a los tramos de la próxima campaña comercial, el segmento febrero-marzo se mantuvo en US$ 260; abril, US$ 255; mayo, US$ 250; junio, US$ 230; julio, US$ 225; y agosto, US$ 215.

En cuanto a la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta se mantuvo sin cambios y cerró a $ 71.500 la tonelada.

Por último, el girasol se comercializó a US$ 390 y el sorgo a US$ 265, mientras que por trigo no se registraron ofrecimientos.

