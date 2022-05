El BCRA compró en la semana 225 millones de dólares

El Banco Central (BCRA) cerró su participación de la semana en el mercado de cambios con un acumulado de 225 millones de dólares.

De esta manera, la autoridad monetaria cerró la jornada con compras por unos US$ 40 millones de dólares.

La semana había comenzado con un saldo positivo para el Central por US$ 125 millones, el martes finalizó neutra, el miércoles no operó el mercado por el feriado por el Censo 2022, y ayer adquirió otros US$ 60 millones.

Hasta el momento, la entidad que conduce Miguel Pesce lleva comprados en mayo 770 millones de dólares, “el registro más alto desde mayo 2021”, según detalla Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

El BCRA busca cumplir con la meta de acumulación de US$ 5.800 millones en reservas fijada en el programa económico acordado con el FMI de la mano de una mayor liquidación del campo.

Con información de Télam