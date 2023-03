Economía destacó mejoras en el comercio exterior en un encuentro con AmCham

El Ministerio de Economía destacó las mejoras en el comercio exterior en general y el bilateral con Estados Unidos en particular, a partir de la implantación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (Sirase).

Así lo planteó el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, en un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

La entidad calificó a la reunión como "importante" y "altamente valorado por nuestros socios porque tienen la oportunidad de conocer las políticas de importación de bienes y servicios", según lo expresado por su CEO, Alejandro Díaz.

Ante las principales empresas socias de la Cámara, Cervantes expuso un informe de gestión del SIRA y el Sirase durante el período comprendido entre octubre de 2022 a febrero de 2023, y destacó que en ese período "se autorizó un 11% más en dólares respecto al mismo período del año anterior e ingresaron un 34% más de solicitudes respecto al mismo período".

También señaló que el nivel de autorizaciones se ha incrementado, siendo las de febrero un 90% respecto del total de solicitudes.

AmCham puso de relieve que "en el último trimestre del 2022, 16.029 empresas lograron concretar importaciones por un monto de U$S 16.332 millones", en tanto "otras 3.054 compañías, con un monto importado de US$ 10.104 millones, lograron realizar exportaciones por US$ 17.397 millones, generando US$ 7.831 millones de superávit comercial de los últimos tres meses del 2022".

En tanto, Cervantes sostuvo que la idea del encuentro es que se pueda ver "cómo se ha desarrollado el proceso a lo largo de estos cuatro meses, tener cifras claras del sistema, suministrar información que contribuya a clarificar la mecánica de importaciones y lograr la mejor forma de trabajar articuladamente con el sector privado".

También, resaltó que, "con el trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio y el Comité de SIRA", se pudo lograr "un sistema mucho más transparente que permitió obtener superávit", además de contar "con una fiscalización efectiva de importaciones y el acceso al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios)".

"Eso fue gracias a la creación de una cuenta corriente y una auditoría en tiempo real, mediante el nuevo sistema de SIRAs", agregó el funcionario.

El subsecretario indicó que el sistema lanzado en octubre del año pasado "se fue ordenando a lo largo del tiempo" y consignó que, en la actualidad, "hay un promedio de mes y medio en aprobación de SIRAs todavía no importadas".

"Si bien algunos sectores tendrán su demanda más específica, hoy el Sistema está fortalecido", planteó.

Por su parte, Díaz trasmitió la "voluntad" de AmCham de "dar un mensaje de previsibilidad a cada actor, así como la necesidad de las empresas de contar con el acceso a insumos básicos para poder continuar con su producción local y lo que esta situación implica a la hora de posicionar los productos argentinos tanto en el mercado local como internacional".

"Es por eso que venimos trabajando en conjunto para concretar el desafío de desarrollo sustentable de nuestro país", finalizó el ejecutivo.

Con información de Télam