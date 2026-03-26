Qué pasa si no pagué el monotributo de ARCA en marzo 2026: qué se puede hacer

Qué pasa si no pagué el monotributo

El Monotributo atraviesa en marzo una instancia clave para los contribuyentes, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó el 20 de marzo como fecha límite de pago para todas las categorías. Sin embargo, quienes no hayan cumplido a tiempo aún tienen alternativas para regularizar su situación y evitar mayores complicaciones.

Qué pasa si no pagué el monotributo de ARCA en marzo 2026

El incumplimiento del pago activa automáticamente intereses resarcitorios desde el primer día de atraso. Estos se calculan de forma diaria sobre el monto adeudado, por lo que la deuda comienza a incrementarse de inmediato.

Cuanto más tiempo transcurre sin regularizar el pago, mayor es el saldo acumulado. Incluso un retraso breve puede generar un costo adicional relevante.

Cuánto pago de monotributo en marzo

Además, la deuda queda registrada en el sistema de ARCA, lo que puede afectar el perfil fiscal del contribuyente y generar dificultades en trámites futuros, como la obtención de certificados o el acceso a beneficios del régimen.

Qué se puede hacer si se venció el plazo para pagar el monotributo

Frente a esta situación, los monotributistas pueden tomar distintas acciones para regularizar su situación:

Pagar el período adeudado a través de los canales habilitados, como el Volante Electrónico de Pago (VEP) o débito automático.

a través de los canales habilitados, como el Volante Electrónico de Pago (VEP) o débito automático. Cancelar la deuda lo antes posible para frenar la acumulación de intereses.

para frenar la acumulación de intereses. Revisar el estado de cuenta en el sistema de ARCA para verificar el monto actualizado con recargos.

En general, el sistema permite abonar períodos vencidos sin necesidad de trámites adicionales, aunque el monto incluirá los intereses generados. Mantenerse al día con el Monotributo no solo evita recargos, sino que también garantiza el acceso a la cobertura de salud y a los aportes previsionales incluidos en la cuota mensual.

Cuánto tengo que pagar de monotributo confirmado

Por el contrario, acumular deuda puede derivar en problemas administrativos e incluso en la pérdida de beneficios dentro del régimen simplificado.

Cuánto se paga según la categoría

Los valores del Monotributo vigentes en marzo de 2026 varían según el nivel de facturación anual. Las cuotas mensuales incluyen impuesto, aportes jubilatorios y obra social, y van desde poco más de $42.000 en la categoría más baja hasta más de $1,38 millones en la más alta.

El esquema queda definido de la siguiente manera:

Categoría A (hasta $10.277.988,13): $42.386,74

(hasta $10.277.988,13): $42.386,74 Categoría B (hasta $15.058.447,71): $48.250,78

(hasta $15.058.447,71): $48.250,78 Categoría C (hasta $21.113.696,52): Servicios: $56.501,85 Bienes: $55.227,06

(hasta $21.113.696,52): Categoría D (hasta $26.212.853,42): Servicios: $72.414,10 Bienes: $70.661,26

(hasta $26.212.853,42): Categoría E (hasta $30.833.964,37): Servicios: $102.537,97 Bienes: $92.658,35

(hasta $30.833.964,37): Categoría F (hasta $38.642.048,36): Servicios: $129.045,32 Bienes: $111.198,27

(hasta $38.642.048,36): Categoría G (hasta $46.211.109,37): Servicios: $197.108,23 Bienes: $135.918,34

(hasta $46.211.109,37): Categoría H (hasta $70.113.407,33): Servicios: $447.346,93 Bienes: $272.063,40

(hasta $70.113.407,33): Categoría I (hasta $78.479.211,62): Servicios: $824.802,26 Bienes: $406.512,05

(hasta $78.479.211,62): Categoría J (hasta $89.872.640,30): Servicios: $999.007,65 Bienes: $497.059,41

(hasta $89.872.640,30): Categoría K (hasta $108.357.084,05): Servicios: $1.381.687,90 Bienes: $600.879,51

(hasta $108.357.084,05):

Estos montos representan las cuotas mensuales que deben abonar los monotributistas según su categoría y tipo de actividad, con diferencias entre quienes prestan servicios y quienes venden bienes.