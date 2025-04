Uno de los errores más importantes que un monotributista puede cometer es no facturar de forma obligatoria cualquier operación que lleve a cabo. No hacerlo es equivalente a no declarar esa operación y quedar en la informalidad o "en negro". Esto puede llevar a que el contribuyente sea objeto de investigación por parte de ARCA e incluso puede haber consecuencias negativas como perder el acceso al régimen.