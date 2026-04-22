De cuánto es el pago de monotributo en ARCA en mayo 2026

Qué categoría pago de monotributo

Los contribuyentes adheridos al régimen simplificado ya pueden anticipar cuánto deberán pagar desde mayo de 2026 por el monotributo administrado por ARCA. El nuevo cuadro de cuotas mantiene los valores actualizados tras la última revisión semestral y alcanza tanto a prestadores de servicios como a quienes se dedican a la venta de bienes.

Para pequeños contribuyentes, profesionales independientes, comerciantes y trabajadores autónomos, conocer el monto mensual resulta clave para evitar atrasos, intereses y problemas de facturación.

ARCA: de cuánto es el pago del monotributo en mayo 2026

La cuota mensual del monotributo incluye tres componentes obligatorios:

Impuesto integrado

Aporte jubilatorio al SIPA

Obra social

El valor final depende de la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente según su facturación anual, actividad y parámetros vigentes.

Cuánto cobro monotributo en mayo confirmado

Escalas del monotributo ARCA en mayo 2026

Los importes mensuales previstos para mayo son los siguientes:

Categoría Servicios Venta de bienes A $42.386,74 $42.386,74 B $48.250,78 $48.250,78 C $56.501,85 $55.227,06 D $72.414,10 $70.661,26 E $102.537,97 $92.658,35 F $129.045,32 $111.198,27 G $197.108,23 $135.918,34 H $447.346,93 $272.063,40 I $824.802,26 $406.512,05 J $999.007,65 $497.059,41 K $1.381.687,90 $600.879,51

En las escalas iniciales, categorías A y B mantienen un valor unificado para servicios y venta de productos. A partir de la categoría C aparecen diferencias según el tipo de actividad. Esto ocurre porque los parámetros tributarios y topes de facturación no son idénticos para ambos rubros.

Cómo pagar el monotributo

ARCA mantiene habilitados distintos canales digitales para cumplir con la obligación mensual:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático en cuenta bancaria

Tarjeta de crédito adherida

Home banking

Billeteras habilitadas según entidad financiera

El débito automático suele ser una de las opciones más elegidas porque agiliza el trámite y puede otorgar beneficios adicionales según la normativa vigente.

Monotributo en mayo

Monotributo: qué pasa si no se paga en término

Cuando la cuota vence y no se abona en fecha, el contribuyente puede enfrentar:

Intereses resarcitorios

Deuda acumulada

Restricciones operativas

Riesgo de exclusión del régimen si se suman incumplimientos

Por eso, especialistas recomiendan revisar todos los meses la categoría y mantener pagos al día.

Además del importe mensual, mayo suele ser un mes importante para controlar:

Facturación acumulada anual

Actividad declarada

Datos de obra social

Medio de pago adherido

Próxima recategorización semestral

Llevar esos datos ordenados ayuda a evitar diferencias futuras con el fisco.