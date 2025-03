Cuánto dinero se puede transferir en marzo 2025 sin tener problemas con ARCA

ARCA controla las transferencias en marzo

La Agencia de Regulación y Control de Activos (ARCA) actualizó los montos máximos para transferencias, saldos y consumos que los contribuyentes pueden realizar sin necesidad de informar a las autoridades.

El objetivo de esta medida es reforzar la transparencia en las operaciones financieras y asegurar la correcta justificación del origen de los fondos. Los nuevos límites aplican tanto a pesos argentinos como a monedas extranjeras, criptomonedas y otros activos digitales.

Movimientos financieros monitoreados por ARCA:

Transferencias bancarias superiores a $600.000: cualquier transacción que supere este monto será analizada para garantizar la transparencia del sistema.

cualquier transacción que supere este monto será analizada para garantizar la transparencia del sistema. Saldos en cuentas bancarias mayores a $1.000.000: si el saldo alcanza o excede este umbral, quedará sujeto a supervisión.

si el saldo alcanza o excede este umbral, quedará sujeto a supervisión. Operaciones en billeteras virtuales que superen $2.000.000 en un mes: los movimientos que sobrepasen esta cifra en un período mensual serán controlados por ARCA.

ARCA confimó cambios para la entrada y salida de dólares: todo lo que tenés que saber

Desde su creación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundizó los controles sobre los usuarios y sus cuentas y por este motivo comunicó el lanzamiento de una nueva medida sobre el manejo de dólares en efectivo que ingresan y salen del país.

Es así cómo la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca regular y monitorear de manera más eficiente el movimiento de estas divisas, evitando irregularidades y promoviendo una mayor claridad a la hora de realizar operaciones internacionales. Según el ente creado por Javier Milei, el objetivo es lograr mayor trasparencia.

En ese contexto, ARCA estableció que los viajeros y tripulantes que lleguen al país con un monto igual o superior a 10 mil dólares deben declararlo ante la Aduana. Además, no podrán retirar del país dinero en efectivo ni bienes negociables que sumen esa misma cantidad. En caso de no declararlo, puede enfrentar sanciones severas, como la retención de los bienes no declarados o multas.

Qué controles establece ARCA para las transferencias de los contribuyentes

Cuál es el proceso para declarar los bienes y dólares ingresados al país:

Completar el formulario OM 2249-A, proporcionado por la Aduana, y firmarlo por el declarante.

Consultar la información detallada en el sitio web oficial de la agencia para conocer más sobre el proceso.

El monto deberá ser calculado de acuerdo con el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior al ingreso.

ARCA: cuánto se puede transferir sin control

Atención monotributistas: el dato clave para los contribuyentes no confiables

En el contexto de reforzar los controles, ARCA recordó que los monotributistas pueden terminar en la lista de "no confiables" y tener problemas con el fisco. La ex AFIP expresó que las entidades financieras y proveedores de servicios de pago deben denegar o suspender los pagos de contribuyentes que se encuentren en esta base.

La base de Contribuyentes no Confiables la establece ARCA para aquellos que incumplieron de manera graves sus obligaciones fiscales, sin un procedimiento administrativo previo que respalde esa acción.

Para salir de esa situación y evitar las sanciones, como la prohibición de operar con medios de pago electrónicos, como tarjetas de débito y crédito, la persona deberá hacer una “presentación digital” con su clave fiscal para solicitar la reconsideración de su situación. Sin embargo, la ex AFIP, puede tardar hasta 60 días hábiles en procesar esta solicitud, y durante este tiempo, el contribuyente no podrá realizar ningún tipo de pagos.

Por qué ARCA me puede considerar como contribuyente no confiable: