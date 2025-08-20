ARCA suspende cuentas bancarias y tarjetas de débito "no confiables": cómo saber si estoy en la lista

Cómo evitar que me suspendan la cuenta bancaria.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que mantiene un monitoreo constante sobre los movimientos de los contribuyentes que presentan inconsistencias fiscales y advirtió que, como consecuencia, podría disponer la suspensión de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

La medida se oficializó mediante la Comunicación 8144/2024, que habilita al organismo a actuar en coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para prevenir maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero. El objetivo, según explicaron, es detectar contribuyentes que operan por fuera de la legalidad y aplicar sanciones rápidas y efectivas que desincentiven el comercio informal o fraudulento.

Por qué ARCA puede suspender cuentas y tarjetas

El artículo 1° de la normativa establece que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) que operan con pagos con transferencia, adquirencia o subadquirencia, no podrán brindar servicios a comercios o personas humanas o jurídicas que estén incluidas en la “Base de Contribuyentes No Confiables” de ARCA.

Los criterios que pueden llevar a un contribuyente a figurar en esa base son:

Declaraciones impositivas incompletas o contradictorias.

Movimientos de dinero no justificados.

Falta de documentación respaldatoria.

Actividades económicas incompatibles con los ingresos declarados.

ARCA: cómo saber si mi cuenta es confiable.

En caso de detectarse alguna de estas irregularidades, los bancos podrán bloquear tarjetas de crédito, cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas al CUIT. Asimismo, los comercios incluidos en la lista podrían sufrir interrupciones en sus cobros con tarjeta, QR, transferencias y plataformas como Mercado Pago o MODO, ya que los procesadores de pagos estarán habilitados para frenar transacciones vinculadas a estas cuentas.

Cómo saber si estoy en la lista de “no confiables”

ARCA habilitó un sistema online para que cada contribuyente pueda consultar su situación:

Ingresar al sitio web oficial de ARCA. Acceder al apartado “Estado administrativo del CUIT”. Revisar si el CUIT figura en listas de vigilancia o con impedimentos para operar.

Qué hacer para salir de la lista

Si un contribuyente aparece como “no confiable”, deberá:

Ingresar a la web de ARCA y acceder a la sección correspondiente.

Presentar la documentación respaldatoria de manera digital.

Esperar la evaluación del organismo, que se notificará en el domicilio fiscal electrónico .

Una vez regularizada la situación, las cuentas y tarjetas serán reactivadas.

Cómo evitar ser una cuenta bancaria no confiable.

Qué es ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fue creada mediante el Decreto 953/2024, que dispuso la disolución de la AFIP. Se trata de una entidad autárquica bajo la órbita del Ministerio de Economía, encargada de la recaudación de impuestos, el control del comercio exterior y la fiscalización de las obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales de los contribuyentes.