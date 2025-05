ARCA: por qué te puede multar por transferirte dinero a vos mismo y qué puede pasar

Qué tener en cuenta si vigila ARCA

Desde enero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, puso en marcha un nuevo esquema de fiscalización sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales. Lo que muchos usuarios desconocen es que incluso una transferencia entre cuentas propias puede activar alertas y derivar en multas o bloqueos si no hay documentación que respalde el origen de los fondos.

Según la Resolución General 5512/2024, los bancos y plataformas digitales están obligados a informar automáticamente a ARCA cuando se superan ciertos montos, sin importar si las operaciones son entre terceros o dentro del mismo titular.

ARCA: ¿qué montos hacen saltar las alarmas?

Depósitos o saldos mayores a $1.000.000 en una cuenta bancaria.

Consumos con débito u otros medios que superen los $600.000 por mes.

Transferencias individuales de más de $2.000.000 en billeteras virtuales (por ejemplo, de una cuenta propia a otra).

Lo importante: no importa si la plata va de una cuenta tuya a otra también tuya. Si el monto supera el umbral, la operación se informa igual. ARCA no analiza de entrada si es entre cuentas propias, sino si puede justificarse el origen del dinero.

ARCA: qué tener en cuenta para hacer transferencias

ARCA: ¿qué puede pasar si no justificás las operaciones?

Cuando una operación es reportada y no hay documentación que respalde el origen de los fondos, ARCA puede iniciar un requerimiento formal. Si no respondés o no lográs justificar el dinero, se habilitan sanciones como:

Multas económicas.

Bloqueos preventivos de cuentas.

Derivación del caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga posibles delitos como lavado de dinero.

¿Qué tipo de pruebas podés presentar?

ARCA puede pedir documentos como:

Facturas por ventas.

Contratos de compraventa.

Recibos de sueldo o constancias de ingresos.

Certificaciones contables.

Comprobantes de compra/venta de criptomonedas o divisas.

Transferencias qué hacer para evitar a ARCA

Todo debe estar emitido por entidades habilitadas y disponible si el organismo lo solicita. Muchos usuarios alegan que el dinero transferido proviene de ahorros o préstamos informales. El problema es que si no hay documentos que lo respalden, no sirve como justificación ante ARCA. Aunque no se trate de una actividad ilegal, la falta de respaldo puede terminar generando complicaciones serias.

¿Por qué se endurecieron los controles en ARCA?

El crecimiento de las billeteras virtuales, los pagos digitales y el uso de criptomonedas cambió las reglas del juego. Hoy el Estado busca mayor trazabilidad del dinero y detectar posibles inconsistencias entre lo que una persona declara y lo que realmente mueve en sus cuentas.

En resumen: transferirte dinero a vos mismo no es ilegal, pero si el monto supera los límites fijados y no podés probar de dónde salió la plata, ARCA puede sancionarte como si estuvieras ocultando ingresos.